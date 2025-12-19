Δείτε το νέο βίντεο κλιπ του Γιάννη Πλούταρχου!

Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει το video clip για το καινούργιο τραγούδι του «Δε Γίνεται» και εντυπωσιάζει. Το τραγούδι του είναι σε μουσική Χριστόδουλου Σιγανόυ και τους στίχους υπογράφουν οι Χριστόδουλος Σιγανός / Valentino / Μάριος Καπότσης.

Ο διάσημος ερμηνευτής πρωταγωνιστεί σε ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video το οποίο σκηνοθετεί ο Steven Airth και είναι σε παραγωγή White Mask Media Group. Ο Γιάννης Πλούταρχος κατορθώνει να μεταφέρει το συναίσθημα των στίχων με τον καλύτερο τρόπο σε ένα video clip του οποίου η εικόνα καθηλώνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=tSXdByvSKaw}

Το «Δε Γίνεται» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει. Μελωδικότητα, συναισθηματισμός και τη μοναδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου!

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://giannisploutarhos.lnk.to/DeGinetai