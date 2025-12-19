Το εορταστικό πρόγραμμα του ΜΑΚ TV, έχει… μουσική!

Οι νύχτες των γιορτών στο ΜΑΚ TV έχουν ανεβασμένη διάθεση και μοναδικό ρυθμό! Αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους στα exclusive live events

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώταν Τσιμπρικίδου, και μας χαρίζουν 5 μαγικές βραδιές γεμάτες με μεγάλες μουσικές επιτυχίες!

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στη 01:00 - ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ – ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στη 01:00, γιορτάζουμε την παραμονή των Χριστούγεννων παρέα με την Ρία Ελληνίδου και τον Πάνο Κιάμο.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες βάζουν «φωτιά» στη σκηνή του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 » σε μία βραδιά με μουσική, ενέργεια και… πολλές επιτυχίες. Η Ρία Ελληνίδου κι ο Πάνος Κιάμος «Φόρεσαν Τα Καλά Τους» και «Πήραν Το Μυαλό Μας» με τη μουσική τους συνάντησή!

Πρώτη, η Ρία Ελληνίδου, η ερμηνεύτρια με την ξεχωριστή χροιά, μαγεύει το κοινό με την ερμηνεία της, αλλά και τις ιδιαίτερες επιλογές τραγουδιών, όπως το παραδοσιακό «Βασιλικός θα γίνω».

Στη συνέχεια, στη σκηνή εμφανίστηκε ο αγαπημένος διαχρονικός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος, ο οποίος ξεσήκωσε κατευθείαν τον κόσμο με μεγάλες του επιτυχίες, όπως τα «Γύρνα Πίσω», «Στη Φωτιά Το Χέρι Μου» και «Για Σένα».

Η χημεία της Ρίας Ελληνίδου και του Πάνου Κιάμου, η ερμηνεία και το πάθος τους για το λαϊκό τραγούδι σε συνδυασμό με την ενέργεια του κοινού υπόσχονται να μας χαρίσουν μία ξεχωριστή μουσική βραδιά!

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στη 01:00_ ΠΑΟΛΑ - ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στη 01:00, γιορτάζουμε τη βραδιά των Χριστουγέννων με τη μοναδική Πάολα να δίνει τον απόλυτο λαϊκό παλμό, παρέα με την Lady του ελληνικού τραγουδιού, Άντζελα Δημητρίου.

Η ανατρεπτική λαϊκή τραγουδίστρια Πάολα, ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες, ενώ μιλάει και για τις σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως και για τους ανθρώπους της ζωής της.

Η μεγάλη κορύφωση της βραδιάς έρχεται όταν η Πάολα υποδέχεται στη σκηνή την αγαπημένη Άντζελα Δημητρίου και οι «Δύο Φωνές» ενώνονται σε μοναδικά ντουέτα τραγουδιών, με το κοινό να τις αποθεώνει.

Στη συνέχεια, η απόλυτη Άντζελα Δημητρίου, ερμηνεύει μερικές από τις πιο μεγάλες προσωπικές της επιτυχίες, όπως το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα», το «Ποια θυσία» και τις «Μαργαρίτες», βάζοντας τη δική της υπογραφή στο πιο γιορτινό exclusive live event «ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στη 01:00 - ΟΝΙΡΑΜΑ – ΟΝΕ

Τα δύο αγαπημένα boy bands, ONIRAMA και ONE, συναντήθηκαν στη σκηνή και δημιούργησαν μια νύχτα γεμάτη μουσική, χορό και αναμνήσεις! Το ξεχωριστό αυτό πάρτι ανοίγουν οι εκρηκτικοί ONIRAMA, οι οποίοι με την ενεργητική τους σκηνική παρουσία παρέσυραν το κοινό με μεγάλες επιτυχίες τους όπως «Ο Χορός», «Ό,τι Δεν Έχεις», «Κλεψύδρα» αλλά και με τη νέα τους διασκευή στο νησιώτικο τραγούδι «Το Γλέντι»!

Στη συνέχεια, αφού οι frontmen των δυο συγκροτημάτων, Θοδωρής Μαραντίνης και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ένωσαν τις φωνές στο διαχρονικό τραγούδι «Αγάπη Του Καλοκαιριού», στη σκηνή ανέβηκαν οι ONE.

Το εμβληματικό boy band των 00’s, ερμηνεύοντας αγαπημένες επιτυχίες που μας ταξίδεψαν στο παρελθόν όπως «Μάτια Μου», «Gimme», «Μωρό Μου» και «Σκέψου» έκανε το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 να σηκωθεί από τη θέση του και να χορέψει μέχρι τελικής πτώσης.

Τα δύο συγκροτήματα γεμίζουν τη σκηνή με την παρουσία, τη χημεία και την ενέργεια τους και παρέα να ερμηνεύουν αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στη 01:00 - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στη 01:00, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με ανεβασμένη διάθεση παρέα με την Κατερίνα Λιόλιου και την Άντζελα Δημητρίου.

Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες του ελληνικού κοινού ενώνουν τις φωνές τους σε μία εκρηκτική συνύπαρξη!

Η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, Κατερίνα Λιόλιου, ανεβαίνει στη σκηνή και αλλάζει «Την Ψυχολογία Μας» με επιτυχίες, όπως «Ο Άντρας Των Ονείρων Μου», «Νοικιάστηκε», «Για Την Επόμενη» και «Τα Φιλιά Μου».

Στη συνέχεια, ο κόσμος υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την Άντζελα Δημητρίου στη σκηνή. Η απόλυτη lady του ελληνικού τραγουδιού έκανε «Come Back» στο «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» και ξεσήκωσε το κοινό με διαχρονικές της επιτυχίες, όπως τα αγαπημένα τραγούδια «Ουρανέ», «Φωτιά Στα Σαββατόβραδα», «100%» και «Ποια Θυσία».

Πέμπτη 1 η Ιανουαρίου στη 01:00- JOSEPHINE – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στη 01:00 η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς θα μας χαρίσουν μία αξέχαστη μουσική «νύχτα». Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της pop σκηνής θα γεμίσουν με ΡΥΘΜΟ, ενέργεια και αμέτρητες επιτυχίες τη βραδιά μας μετατρέποντάς την σε ένα ατελείωτο πάρτι!

Η εκρηκτική hit performer Josephine «βάζει φωτιά» στη σκηνή απογειώνοντας το κοινό με τις προσωπικές της μουσικές επιτυχίες, όπως «Μάγια», «Παλιόπαιδο», «Αυτό Που Θες» και «Μοίρα». Λίγο αργότερα, ο διαχρονικός κι αγαπημένος Διονύσης Σχοινάς παίρνει τη σκυτάλη και τους ξεσηκώνει όλους με την αστείρευτη ενέργεια και τα αγαπημένα τραγούδια του, όπως «Ποτέ», «Το Πάρτυ Μας», «Ομορφαίνεις Τη Ζωή Μου» και «Το Δαχτυλίδι».

Η βραδιά κορυφώνεται όταν οι δύο καλεσμένοι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ένωνουν τις φωνές τους σαν «Συγκοινωνούντα Δοχεία» σε ντουέτα διαχρονικών κι αγαπημένων τραγουδιών, όπως το «Πειρασμός» και το «Σ’ Αγαπώ» τουΚώστα Χαριτοδιπλωμένου. Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς συναντήθηκαν για 1 η φορά επί σκηνής και με τη χημεία και την ερμηνεία τους κατάφεραν να δώσουν στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μια αξέχαστη εορταστική βραδιά!

