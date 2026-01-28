Όσα θα δούμε στην Εθνική Πινακοθήκη τον Φεβρουάριο.

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.



Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης εγκαινιάζει την έκθεση Ειρήνη Απέργη: αρχείο | έπιπλο & διακόσμηση | ζωγραφική, σε επιμέλεια της Ευγενίας Αλεξάκη. Η έκθεση χαρτογραφεί κομβικούς σταθμούς του εικαστικού έργου της Ειρήνης Απέργη (1921-1994), από τους πρώιμους πειραματισμούς της στη γεωμετρική αφαίρεση έως τις πληθωρικές επιτοίχιες συνθέσεις, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζονται σχέδια επίπλων και έγχρωμες υδατογραφίες με προτάσεις επίπλωσης και εσωτερικής διαρρύθμισης, που αναδεικνύουν μια έως σήμερα παραγνωρισμένη όψη της επαγγελματικής της πορείας.



Οι θεματικές ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχίζονται στην Εθνική Πινακοθήκη και στα παραρτήματά της, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή του κοινού και τη βιωματική προσέγγιση της καλλιτεχνικής εμπειρίας.



Η Εθνική Γλυπτοθήκη θα φιλοξενήσει μια σειρά παραστάσεων του θεατρικού έργου Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ του Κωνσταντίνου Χατζή, σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Παράλληλα συνεχίζεται το μουσικό πρόγραμμα Ζωγράφοι και Συνθέτες στον Ίδιο Χρόνο με τους Athens Classical Players και τη συναυλία Η Αγία Οικογένεια – 18ος αι., αναδεικνύοντας τον γόνιμο διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τα έργα της μόνιμης συλλογής της ΕΠΜΑΣ.

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εργαστήριο για Μπαμπάδες



«Τι απομένει από τον πατέρα;» Αναρωτιέται ο Massimo Recalcati στο ομώνυμο βιβλίο του. Τι κάνει τους μπαμπάδες να χαμογελούν; Και πώς μπορούμε, τελικά, να ζωγραφίσουμε έναν πατέρα; Στο Κυριακάτικο «Εργαστήριο για Μπαμπάδες» της Εθνικής Πινακοθήκης, θα δούμε πώς αποτυπώνεται η μορφή του πατέρα μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, θα εξοικειωθούμε με το καλλιτεχνικό είδος της πορτραιτογραφίας και θα πειραματιστούμε ζωγραφίζοντας ο ένας τον άλλο. Το εργαστήριο επιδιώκει να προσφέρει ένα χώρο συνάντησης και δημιουργικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον δεσμό ανάμεσα στους μπαμπάδες και τα παιδιά τους, μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα: 12.00 Ηλικία: Παιδιά 5-10 ετών (Απαραίτητη η συνοδεία γονέα) Χώρος: Κεντρικό Κτήριο - Μόνιμη Συλλογή Διάρκεια: 90’ Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 8 €

Ξεναγήσεις

Francisco Goya, Los Caprichos - Μόνιμη Συλλογή

Η σειρά των 80 χαρακτικών με τίτλο Los Caprichos, η οποία ανήκει στις μόνιμες συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, αγοράστηκε μαζί με τις υπόλοιπες χαρακτικές σειρές του Francisco Goya το 1961 από τον τότε διευθυντή Μαρίνο Καλλιγά και είναι η πρώτη ̶ η μία από τις δύο (μαζί με τις Ταυρομαχίες) ̶ που εκτέθηκαν όσο ο καλλιτέχνης ήταν εν ζωή.



Η σειρά Los Caprichos, που ο Francisco Goya δημοσιεύει στις αρχές του 1799, αποτελεί ένα έργο-ορόσημο στην καλλιτεχνική του εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά ο επίσημος ζωγράφος της Ισπανικής Αυλής αφήνεται να εκφράσει τον επαναστατικό χαρακτήρα μιας τέχνης ώριμης και απελευθερωμένης από τις δεσμεύσεις των δημόσιων παραγγελιών.



Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Ταβαντζή, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια Χαρακτικής της ΕΠΜΑΣ

Ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης: Σάββατα 14 και 28 Φεβρουαρίου στις 16:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης (όροφος -2)

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Διάρκεια: Ιανουάριος 2025 – Απρίλιος 2026

Οι Άνθρωποι της Εθνικής Πινακοθήκης - Θεματική Ξενάγηση

Θεματική ξενάγηση στο πλαίσιο του δημόσιου προγράμματος της έκθεσης της Νατάσας Μπιζά, Changing Grounds, Συμπληρωματικές Αφηγήσεις στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, σε επιμέλεια της Ελπινίκης Μεϊντάνη.



Ποιοι άνθρωποι διαμόρφωσαν την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης; Ποιοι έμειναν στο περιθώριο του επίσημου αφηγήματος;



Με αφετηρία την ενότητα Άνθρωποι της έκθεσης, ο Λευτέρης Σπύρου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα ξεναγήσει το κοινό στις μόνιμες συλλογές της Πινακοθήκης. Μέσα από έργα της συλλογής και αρχειακό υλικό, θα φωτιστούν ιστορίες προσώπων διευθυντών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δωρητών και άλλων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά με την πάροδο του χρόνου ξεχάστηκαν, αποσιωπήθηκαν ή περιθωριοποιήθηκαν.

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 19:00

Διάρκεια: 75’

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο

Δυτικοευρωπαϊκή Ζωγραφική - Θεματική Ξενάγηση



Σε συνέχεια του κύκλου των θεματικών ξεναγήσεων θα επισκεφθούμε την πτέρυγα του μουσείου όπου εκτίθενται έργα καλλιτεχνών της Δυτικής Ευρώπης από την περίοδο της Αναγέννησης έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Από τον Ιταλό Ζανίνο ντι Πιέτρο (1380-1448) έως τον Πάμπλο Πικάσο (1881-1973) θα εξετάσουμε τις αλλαγές στην τεχνική και τη θεματολογία της ζωγραφικής των Kάτω Xωρών, της Ισπανίας της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 60’ Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα Χώρος: Κεντρικό Κτήριο - Μόνιμη Συλλογή

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής

Η έκθεση με τίτλο Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής* παρουσιάζει τα θρησκευτικά χαρακτικά της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, μια λιγότερο γνωστή μορφή τέχνης η οποία επί δυόμισι περίπου αιώνες (μέσα 17ου-τέλος 19ου αι.) γνώρισε τεράστια διάδοση, από τα τουρκοκρατούμενα εδάφη ως τις εσχατιές της Ορθόδοξης Ελληνικής διασποράς.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει μια σειρά από αγιορείτικα χαρακτικά του 18ου και του 19ου αι.: πανοραμικές απόψεις μοναστικών κέντρων όπως το Όρος Σινά ή το Άγιον Όρος, αναπαραστάσεις μοναστηριών, μορφές Αγίων ή σκηνές από τα πάθη του Χριστού, οι απεικονίσεις αυτές είναι συχνά επιζωγραφισμένες ή συνοδεύονται από τις αντίστοιχες χάλκινες μήτρες. Στη δεύτερη, ένα Προσκυνητάριον των Αγίων Τόπων (έκδοση: Βιέννη 1807), βιβλίο με περιγραφικό κείμενο και πρωτότυπα χαρακτικά έργα που αναπαριστούν μνημεία της Ιερουσαλήμ και σκηνές από τη ζωή και τα Πάθη του Χριστού, πλαισιώνεται από μια επιλογή από αντίστοιχα χαρακτικά έργα σε ελεύθερα φύλλα που ανήκουν στις συλλογές του μουσείου.

Με την έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται στην είσοδο του πρώτου ορόφου, η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει μια σειρά παρουσιάσεων που στοχεύουν στη γνωριμία του κοινού με τη χαρακτική τέχνη, όπως αυτή εξελίχθηκε στον ελληνικό χώρο.

*Ο όρος «Χάρτινες Εικόνες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ντόρη Παπαστράτου ως τίτλος του θεμελιώδους σημασίας δίτομου έργου της (1986), με το οποίο ανέδειξε αυτό το είδος της τέχνης.

Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Ταβαντζή

Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης:

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 16:00 & Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 18:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Στην είσοδο του πρώτου ορόφου

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουνίου 2025 - 28 Δεκεμβρίου 2026

Αποσπάσματα Ερωτικού Λόγου στην Εθνική Πινακοθήκη - Θεματική Ξενάγηση



Η μοιραία ταυτότητα του ερωτευμένου δεν είναι άλλη απ' αυτήν: είμαι αυτός που περιμένει.

Ρολάν Μπαρτ,

Αποσπάσματα Ερωτικού Λόγου

Στη θεματική ξενάγηση με τίτλο «Αποσπάσματα Ερωτικού Λόγου στην Εθνική Πινακοθήκη» θα επισκεφθούμε έργα της Εθνικής Πινακοθήκης με θεματική τον έρωτα και θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εμβληματικοί καλλιτέχνες του 19ου και του 20ού αιώνα αποτυπώνουν στον καμβά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε μια περιήγηση στα έργα της μόνιμης έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης, αναζητούμε τα χαρακτηριστικά του ερωτικού λόγου στα έργα κορυφαίων ζωγράφων των περασμένων αιώνων, ανακαλύπτοντας τους μικρούς και μεγάλους μύθους της ερωτικής επιθυμίας στην τέχνη και τη ζωή. Στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει, συντάσσουμε βικτωριανές ερωτικές επιστολές με τον τρόπο που γινόταν στα τέλη του 19ου αιώνα.



Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ & Μαρίνα Τομαζάνη, επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 12:30

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο - Μόνιμη Συλλογή

Διάρκεια: 90’

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κόστος: Εισιτήριο εισόδου

Ορφέας και Ευρυδίκη - Θεματική Ξενάγηση

Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ένας από τους πιο γνωστούς της Αρχαίας Ελλάδας, μιλά για την αγάπη, την απώλεια και τη δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο έρωτάς τους γίνεται πηγή έμπνευσης, συγκίνησης και δημιουργίας.



Το έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη μας καλεί, προσεγγίζοντας τον μύθο, να κατανοήσουμε τα συναισθήματα των ηρώων και να ανακαλύψουμε πώς η ζωγραφική μπορεί να αγγίξει την καρδιά μας.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 12:00 & Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 19:00

Διάρκεια: 70’ Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα Χώρος: Κεντρικό Κτήριο - Μόνιμη Συλλογή

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κόστος: Εισιτήριο εισόδου

Μουσική Εκδήλωση



Ζωγράφοι και Συνθέτες στον ίδιο χρόνο: Η Αγία Οικογένεια – 18ος αι.

Athens Classical Players



Στο πλαίσιο του μουσικού προγράμματος Ζωγράφοι και Συνθέτες στον ίδιο χρόνο, η Εθνική Πινακοθήκη φιλοξενεί τον Φεβρουάριο τη συναυλία Η Αγία Οικογένεια – 18ος αι.



Αριστουργήματα της κλασικής δυτικής μουσικής συνομιλούν με σύγχρονά τους έργα της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, σε μια σειρά από συναυλίες μικρής διάρκειας με τους Athens Classical Players. Οι εκδηλώσεις φωτίζουν τον ιδιαίτερο αισθητικό απόηχο του κάθε αιώνα και των ρευμάτων του, τόσο στη ζωγραφική όσο και στη μουσική.



Οι συναυλίες αυτές τοποθετούν τις δύο τέχνες κυριολεκτικά δίπλα δίπλα, αποκαλύπτοντας την παράλληλη πορεία τους μέσα στους αιώνες. Οι κοινές τεχνικές σύνθεσης και φόρμας, η χρήση των χρωμάτων στη ζωγραφική και των χρωματισμών στη μουσική, καθώς και οι μορφολογικές και υφολογικές εξελίξεις των καλλιτεχνικών μέσων, αναδεικνύονται μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση των έργων της ίδιας εποχής.



Ο σχεδιασμός του προγράμματος –σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Ίριδος Λουκά ̶ και η επιλογή των μουσικών έργων βασίστηκαν στην καθοριστική συμβολή τους στην ιστορία της κλασικής δυτικής μουσικής και στη σημασία τους ως αντιπροσωπευτικών δημιουργιών της εποχής τους. Παράλληλα, επιλέχθηκαν ώστε να συνδέονται θεματικά με τα αντίστοιχα αριστουργήματα της μόνιμης Συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης.





2η Συναυλία

Η Αγία Οικογένεια – 18ος αιώνας

18 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο

Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η έκδοση εισιτηρίου για την είσοδό σας στην μόνιμη Έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ζωγραφικά έργα:



Παναγιώτης Δοξαράς (1662-1729), Η Αγία Οικογένεια

Hugues Taraval (1729-1785), Ο θάνατος του Άδωνι

Μουσικά έργα:

Johann Sebastian Bach 1675-1750

Suite for solo cello in G major (8')

Τσέλο: Αστέριος Πούφτης

Antonio Vivaldi 1678-1741

Concerto for 2 violins in A minor (9')

Βιολιά σόλο: Τριαντάφυλλος Λούκας, Χριστόφορος Καραθανάσης

Wolfgang A. Mozart 1756-1791

Clarinet Quintet in A major 1st and 4th mvt (20')

Κλαρινέτο: Σπύρος Μουρίκης

Κουαρτέτο Εγχόρδων/ ensemble

Βιολιά: Ιωάννα Γαϊτάνη, Ίρις Λουκά

Βιόλα: Τάνια Χαριτοπούλου

Τσέλο: Αστέριος Πούφτης

Εθνική Γλυπτοθήκη



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Ο Αρλεκίνος που έγινε γλυπτό



Στην Εθνική Γλυπτοθήκη, ο Αρλεκίνος του Γιώργου Καλακαλλά συναντά τον Αρλεκίνο της Ζωρζ Σαρρή και ξαφνικά ο χώρος πλημμυρίζει με χρώματα και φαντασία.

Παιδιά και γονείς προσκαλούνται να μοιραστούν μια αποκριάτικη εμπειρία τέχνης και αφήγησης. Μέσα από την προφορική αφήγηση και τη δημιουργική έκφραση, ο Αρλεκίνος ζωντανεύει, μεταμορφώνεται, κινείται, εκφράζει συναισθήματα. Φορέστε τις στολές σας και ελάτε να περιηγηθείτε στον χώρο, να πλάσετε ιστορίες με τη φαντασία σας, να δώσετε φωνή και χαρακτήρα στον Αρλεκίνο, μέσα από τη δική σας δημιουργική ματιά.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα: 12.00 Ηλικία: Παιδιά 4-6 ετών (Απαραίτητη η συνοδεία γονέα) Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη, Μόνιμη Συλλογή Διάρκεια: 90’

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 8 €

Ξενάγηση στην Εθνική Γλυπτοθήκη



Στην Εθνική Γλυπτοθήκη παρουσιάζεται η έκθεση της μόνιμης συλλογής Νεοελληνικής Γλυπτικής, που αποτυπώνει την αρχή και την εξέλιξή της από τον 19ο έως τις αρχές του 21ου αιώνα.

Η Εθνική Γλυπτοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό και τα σχολεία καθημερινά (εκτός Τρίτης) από τις 9.00 έως τις 16.00, ενώ δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για σχολεία.

Το κοινό μπορεί, επίσης, να γνωρίσει τη μόνιμη έκθεση μέσα από τις ξεναγήσεις με την επιμελήτρια της συλλογής, Τώνια Γιαννουδάκη.

Επόμενη ξενάγηση στο κοινό: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 18.00

Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Η ξενάγηση είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η έκδοση εισιτηρίου για την είσοδό σας στην Εθνική Γλυπτοθήκη.

Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ



Κωνσταντίνος Χατζής, Γιώργος Κουμεντάκης

Ο Ευριπίδης «συνομιλεί» με τον Γιαννούλη Χαλεπά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, σ’ έναν ευθύ διάλογο με τη μοναδική μουσική Eros/Demon του Γιώργου Κουμεντάκη

Ακολουθώντας τη Μήδεια μέσα από τον αυτούσιο λόγο των κειμένων του Ευριπίδη, η παράσταση εστιάζει στην πορεία της ως σύμβολο «ξεριζωμού». Μια γυναίκα πρόσφυγας, ξεριζωμένη από την πατρίδα της, την Κολχίδα, φτάνει σε μια δεύτερη πατρίδα

την Κόρινθο ̶ χωρίς πολιτικά δικαιώματα ̶ διπλά εξόριστη, από τον τόπο και το γένος της, βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως «ξένη» και την εξορία της ψυχής, προδομένη από τον θεό έρωτα/δαίμονα στο πρόσωπο του Ιάσονα.

Έξι ερμηνευτές αφηγούνται την ιστορία της Μήδειας ενσωματώνοντας στο κείμενο θραύσματα λέξεων από τη Μήδεια και την Ιοκάστη του Γιάννη Κοντραφούρη.

Η μουσική σύνθεση του Γιώργου Κουμεντάκη Eros Demon (1991), σε ποίηση Σαπφούς, ένα έργο για κόντρα τενόρο και δύο πιάνα, κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην έκφραση της σύγχρονης καλλιτεχνικής προσέγγισης της παράστασης, με τη συνύπαρξη θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών.

Η παράσταση εξελίσσεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη και «συνομιλεί» με το ομώνυμο έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες Γλύπτες, του Γιαννούλη Χαλεπά, Μήδεια ΙΙΙ (Γύψος, 72 × 44 × 26 εκ.), μέσα από τις φωτιστικές «παρουσίες» και τις ιδιαίτερες αντανακλάσεις της γυάλινης προθήκης, προσφέροντας εντυπωσιακές, διαφορετικές οπτικές θέασης, σε κάθε θεατή.

Η παράσταση Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ, αναδεικνύει την φιλοσοφική διάσταση του ξεριζωμού, τον αέναο εκτοπισμό γυναικείων πληθυσμών, τη γυναικεία οντότητα, τη σύγκρουση με την ταυτότητα «ξένη», τις δύσκολες συνθήκες ενσωμάτωσης στις «νέες πατρίδες» και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Στρατού, Γουδή

Ημερομηνίες: 25 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου, Τετάρτη έως Κυριακή

Ώρα έναρξης: 19:30

Διάρκεια: 70’

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/Συρραφή κειμένων/Απόδοση: Κωνσταντίνος Χατζής

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Butoh: Ιωάννα Γκαραγκούνη

Φωτισμοί/Κοστούμια: Ομάδα Χρώμα

Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιάννης Αξιώτης/Θάνος Ψαρράς

Φωτογραφίες: Άγγελος Χιλλ

Ερμηνεύουν:

Νίκος Βλαχογιάννης

Ηλέκτρα Καρτάνου

Θάνος Κόνιαρης

Ναπολέοντας Μάριος Μήτσης

Θάνος Τριανταφύλλου

Κωνσταντίνος Χατζής

Θάνος Ψαρράς

Η παράσταση Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

ΙΣΕΤ



Ειρήνη Απέργη: αρχείο | έπιπλο & διακόσμηση | ζωγραφική



Η έκθεση Ειρήνη Απέργη: αρχείο | έπιπλο & διακόσμηση | ζωγραφική χαρτογραφεί σημαντικούς σταθμούς του εικαστικού έργου της Ειρήνης Απέργη (1921-1994), από τους πρώτους πειραματισμούς της στη γεωμετρική αφαίρεση, που χαρακτηρίζουν την περίοδο της «επιστροφής» της στη ζωγραφική, έως τις πληθωρικές επιτοίχιες συνθέσεις, στις οποίες εγκαταλείπει τη σύμβαση του τελάρου. Όλα τα έργα της έκθεσης προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, στην οποία περιήλθαν μέσω αγορών – ήδη από την πρώτη ατομική έκθεση της Απέργη το 1979 –, μέσω του κληροδοτήματος της Μαρίας Δημητριάδη, στην γκαλερί της οποίας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ατομικές εκθέσεις της Απέργη, καθώς και έπειτα από την πρόσφατη δωρεά του γιου της, Γιώργου Απέργη.



Πριν να «επιστρέψει», στα μέσα της δεκαετίας του 1970, στη ζωγραφική, η Απέργη, έπειτα από τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1939-1948), εργάστηκε για περίπου 25 χρόνια στον σχεδιασμό επίπλου και τη διακόσμηση ως ελεύθερη επαγγελματίας. Στην έκθεση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, σχέδια επίπλων και έγχρωμες υδατογραφίες με προτάσεις επίπλωσης και διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων, τα οποία αναδεικνύουν αυτή την παραγνωρισμένη έως σήμερα όψη της επαγγελματικής της διαδρομής. Τα τεκμήρια αυτά από το αρχείο της Απέργη, τα οποία διασώθηκαν χάρη στη σχολαστική «αρχειακή φροντίδα» της φίλης της, γλύπτριας Διοχάντης, φωτίζουν με μοναδικό τρόπο την κοινωνική ιστορία του επίπλου και τους μετασχηματισμούς του εσωτερικού οικιακού χώρου στην ελληνική μεταπολεμική συνθήκη της ραγδαίας αστικοποίησης, της εντατικής ανοικοδόμησης και του «εκσυγχρονισμού».



Το 2019, το αρχείο της Ειρήνης Απέργη καθώς και αυτό του συζύγου της, γλύπτη Αχιλλέα Απέργη (1909-1986), παραχωρήθηκαν στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.



Συντελεστές έκθεσης



Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια ΕΠΜΑΣ

Υπεύθυνη παραρτήματος ΙΣΕΤ: Νατάσα Τσαροπούλου

Επιμέλεια έκθεσης: Ευγενία Αλεξάκη, Ιστορικός Τέχνης

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα

Συντονισμός έκθεσης: Ειρήνη – Δάφνη Σάπκα, Νατάσα Τσαροπούλου

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 19 Φεβρουαρίου - 15 Μαΐου 2026

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 18:00

Χώρος: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Βαλαωρίτου 9Α, Αθήνα

Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης



Το βλέμμα που αφηγείται - Βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες

Τι ιστορίες μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα βλέμμα; Τι κοινό μπορεί να έχει το δικό σου βλέμμα ή το βλέμμα ενός περαστικού με αυτό μιας προσωπογραφίας του 19ου αιώνα;



Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης προσκαλεί το κοινό σε ένα πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες με τίτλο «Το βλέμμα που αφηγείται». Στο πρόγραμμα, διάρκειας τριών ωρών, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς το βλέμμα – το δικό τους αλλά και του άλλου – μπορεί να αφηγηθεί συναισθήματα, μνήμες και ιστορίες, οδηγώντας σε μια πιο προσωπική και ουσιαστική σχέση με τα έργα της Πινακοθήκης.



Μέσα από απλές ασκήσεις παρατήρησης και γραφής, το εργαστήριο θα προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν τα εκθέματα με μια νέα, πιο εσωτερική ματιά. Φεύγοντας θα έχουν συνδεθεί με την τέχνη με τρόπο βιωματικό και περισσότερο προσωπικό.



Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να φορέσουν άνετα ρούχα και να φέρουν μαζί τους μία προσωπική φωτογραφία (πρόσωπο ή πορτραίτο).



Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενήλικες που αγαπούν την τέχνη, την παρατήρηση και την ανακάλυψη ιστοριών.



Ημερομηνία: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 11:00-14:00

Χώρος: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης

Δηλώσεις συμμετοχής: Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 27310 81822

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ - Κέρκυρα



Ξενάγηση



Παράλληλες αφηγήσεις

Ξενάγηση στο πλαίσιο του δημόσιου προγράμματος για την έκθεση Η ζωγραφική στο Ιόνιο, 18ος – 19ος αιώνας



Στις παράλληλες αφηγήσεις, η επιμελήτρια του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, Μαρίνα Παπασωτηρίου, ξεναγεί το κοινό στην έκθεση Η ζωγραφική στο Ιόνιο, 18ος – 19ος αιώνας μαζί με έναν καλεσμένο από τον χώρο της τέχνης, της ιστορίας, της μουσικής ή της λογοτεχνίας. Προσφέρεται έτσι μία νέα οπτική στην έκθεση, που εμπλουτίζει τη μουσειακή αφήγηση και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν τα εκθέματα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά.



Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 11.30, φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Λέτσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία και Λογοτεχνική Γραμματεία μεταφρασμένη από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά». Ο κύριος Λέτσιος θα εστιάσει στον διάλογο της Επτανησιακής γραμματείας με τις ευρωπαϊκές γλώσσες και λογοτεχνίες καθώς και στη σχέση ιστορίας, τέχνης και λογοτεχνίας, μέσα από σχετικά έργα και τεκμήρια της έκθεσης.

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, 11.30

Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας

Κτίριο Καστελλίνο, Κάτω Κορακιάνα

Με την ευγενική χορηγία της Dream Cooking – Art de la table





Παράρτημα ΕΠΜΑΣ - Ναύπλιο



Εκπαιδευτικά προγράμματα - Εργαστήρια



