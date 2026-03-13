Κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους οι IDF στον Λίβανο.

Ψυχολογικό πόλεμο, παράλληλα με τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στον Λίβανο, διεξάγουν οι IDF, προχωρώντας στη ρίψη φυλλαδίων στην Βηρυτό, καλώντας τον λιβανέζικο λαό να απαιτήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του OPEN Μαρία Καρχιλάκη στην Βηρυτό, αεροσκάφος της ισραηλινής αεροπορίας πέταξε σε χαμηλό υψόμετρο σπάζοντας το φράγμα του ήχου προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Στη συνέχεια, προχώρησε στη ρίψη των φυλλαδίων.

Στα φυλλάδια αναγράφονται μηνύματα τα οποία ζητούν από τον λαό να πιέσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι είναι «παρακλάδι» του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, υπάρχει ένα QR Code το οποίο οδηγεί σε σελίδες στο Facebook και το WhatsApp των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, στις οποίες οι Λιβανέζοι μπορούν να δώσουν πληροφορίες.

Ο στρατός του Λιβάνου προτρέπει τους πολίτες να μη σκανάρουν το QR Code, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παραβιαστούν οι συσκευές και οι λογαριασμοί τους.

Η κίνηση αυτή δείχνει κλιμάκωση του πολέμου από πλευράς Ισραήλ με κάθε δυνατό μέσο.

«Η σταθερότητα δεν είναι απλώς μια λέξη. Για κάθε Λιβανέζο, η γη σου είναι δική σου. Μην την αφήσεις να γίνει εύκολη λεία για τα όπλα της ιρανικής Χεζμπολάχ».

Η Μονάδα 504 εργάζεται για να διασφαλίσει το μέλλον του Λιβάνου και του λαού του, πιστεύοντας στην αρχή: «Αν ο γείτονάς σου είναι καλά, τότε είσαι καλά κι εσύ».

«Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας πραγματικής αλλαγής και να συμβάλεις στην ευημερία και την προστασία της χώρας σου, είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε», είναι κάποια από τα μηνύματα που αναγράφονται στα φυλλάδια.