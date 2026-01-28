Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Οι πρώτες λεπτομέρειες από τον αναπληρωτή υπουργό.

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» από τον Μάιο προανήγγειλε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών - αλλά και εργασιών ανακαίνισης.

Μάλιστα, όπως διευκρίνισε, το νέο πρόγραμμα - το πρώτο του είδους στην Ευρώπη - θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε πως δεν θα δοθεί παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προανήγγειλε και τη δημιουργία δύο νέων ταμείων: «Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο που θα στηρίξει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει και στεγαστικά προγράμματα ύψους 4,7 δισ. ευρώ και το ταμείο εκσυχρονισμού, που θα περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση υποδομών, όπως τα ΜΜΜ».