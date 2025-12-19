Δώρο Χριστουγέννων, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, συντάξεις Ιανουαρίου. Αυτές είναι οι πληρωμές που προγραμματίζονται για σήμερα ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν η επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης.

Σήμερα πληρώνεται η δεύτερη και τελευταία δόση για ττις συντάξεις Ιανουαρίου αλλά και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης ενώ πλησιάζει και η νέα πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου. Τέλος, σήμερα λήγει και η προθεσμία για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά, με συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής:

Δώρο Χριστουγέννων

Λήγει σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η προθεσμία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο, βάσει των τακτικών αποδοχών της 10ης Δεκεμβρίου.

Όσοι εργοδότες δεν το καταβάλλουν σήμερα για να πιστωθεί στους λογαριασμούς των εργαζομένων μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2026 θα έχουν συνέπειες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς. Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για άσκηση ατομικής δίωξης κατά του εργοδότη και ταυτόχρονα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιδόματα

Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Aναμένεται να πληρωθούν προνοιακά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα παιδιού, επίδομα ενοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9/12/2025, δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Συντάξεις Ιανουαρίου

Σήμερα αναμένεται να πάνε Ταμείο οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα πιστωθούν νωρίς το απόγευμα, μετά τις 4-5 μμ. Τα χρήματα στα ΑΤΜ θα είναι διαθέσιμα από αύριο το απόγευμα ενώ εφόσον θέλετε γκισέ θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι την Δευτέρα.

Επίδομα θέρμανσης

Το σίγουρο είναι οτι θα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ποσό να υπολογίζεται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα/πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε παραχωρούμενη δωρεάν.

Επιστροφή ενοικίου

Έως και τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ οι ενοικιαστές που έλαβαν μόνο μέρος της επιστροφής ενοικίους ή και καθόλου.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.