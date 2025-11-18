Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Για την πορεία του στην υποκριτική, την απουσία του από την τηλεόραση, το «Λόγω Τιμής» μέχρι και τη σειρά «Ο Δικαστής», μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον συνάδελφό του Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στο «The 2Night Show»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την απουσία του από την τηλεόραση, σημείωσε πως απείχε για 15 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο δεν σταμάτησε ποτέ να ασκεί το επάγγελμα: «Είχα να κάνω τηλεόραση δεκαπέντε χρόνια. Κάνοντας θέατρο άρχισα να σκηνοθετώ. Ζούσα πολύ καλά έτσι, και δημιουργικά και οικονομικά. Η επιθυμία μου αλλάζει. Εκεί που είμαι εδώ, ξαφνικά θέλω να πάω κάπου αλλού», ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια απάντησε στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν θα μπορούσε τώρα να βάλει μία τελεία στην υποκριτική:

«Αν μου έλεγες «σταματάμε», θα σου έλεγα «είμαι πολύ ευχαριστημένος», απλώς δεν θα σταματούσα. Θα έφτιαχνα κάτι άλλο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debk328vw81d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφερόμενος στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τη συνεργασία τους και την σχέση τους, ο ηθοποιός, ανέφερε πως παρά το γεγονός πως έχουν να συνεργαστούν χρόνια, υπάρχει μεταξύ τους συμπάθεια και αγάπη: «Δεν είμαστε πολύ φίλοι. Τον αγαπώ πολύ. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Μου το έχει προτείνει… Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε... ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debk2nvqa6vt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των δύο ανδρών, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, έκανε μία σύντομη αναδρομή στην καριέρα του, αναφέροντας τους «σταθμούς» της πορείας του, ενώ μίλησε και για τη σχέση θεατή – ηθοποιού: «Οι θεατές θαυμάζουν τις δεξιότητες των ηθοποιών, αλλά αυτό που μας συνδέει μέσα στα χρόνια είναι κάτι που κουβαλούν οι ίδιοι σαν προσωπικότητες. Το κουβαλάμε κι εμείς ερήμην».