Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 9ο επεισόδιο «Γιατί ρε πατέρα;»

Η αστυνομία εισβάλει στο σπίτι του Μιχαήλου και τον συλλαμβάνει ύστερα από καταγγελία της Τίνας.

Και ναι, ο Μιχαήλος θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία του Καστανιάδη, καθώς υπάρχει φωτογραφία του έξω από ένα βενζινάδικο τη νύχτα της ληστείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=4-aALdiX6Ic}

Παράλληλα, τα τρία αδέρφια, προκειμένου να γλιτώσουν από τον κίνδυνο της εμπλοκής τους σε μία ενδεχόμενη ομολογία του Μιχαήλου, αποφασίζουν να πάνε και να κρυφτούν στο χωριό της Διαμάντως.

Όμως, λίγο πριν την αναχώρησή τους, εμφανίζεται στον «Βούρκο» ο πιο αναπάντεχος επισκέπτης!

{https://www.youtube.com/watch?v=fxunXWKaoWw}

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» - Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1