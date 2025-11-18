Πιο girly από ποτέ το σπίτι της διάσημης influencer.

Η Ιωάννα Τούνη μπήκε και φέτος δυναμικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, μεταμορφώνοντας το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ένα παραμυθένιο, απόλυτα girly και ροζ σκηνικό.

Η influencer, που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τις αισθητικές της επιλογές, επέλεξε για άλλη μια φορά να δώσει στο χώρο της μια λάμψη που θυμίζει κινηματογραφικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Με τη βοήθεια του κολλητού της φίλου και διακοσμητή Στέφανου αλλά και του μικρού της γιου, Πάρη, ο οποίος πλέον συμμετέχει… ενεργά σε κάθε στολισμό, η διαδικασία εξελίχθηκε σε μια χαρούμενη ιεροτελεστία. Μαζι τους ήταν και ο άλλος καλός τους φίλος, Μινάς.

