Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (15)- Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Ο Πέτρος γίνεται έξαλλος με αυτά που μαθαίνει, αλλά πρώτο του μέλημα είναι να βρει και να μιλήσει για όλα στην Αλίκη. Η σύλληψη του Ρήγα αναστατώνει το Grand Hotel.

Η Αλίκη εκτιμά την βοήθεια του Άρη, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Κάποιος που θέλει τον Ρήγα έξω από την φυλακή, παγιδεύει τον Βλάσση για τον φόνο της Γιαχαλή.

Ο Χαραλάμπης μαθαίνει από την Δούκισσα ότι παραχώρησε στον Χατζημήτρο την περιοχή των προσφυγικών και χάνει το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια του.

Η Φρίντα σπεύδει να βοηθήσει τον Βλάσση που είναι σε δύσκολη θέση, την ίδια στιγμή που η συμπεριφορά του Διονύση βάζει σε σκέψεις τον Άρη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την βοήθεια του Νικόλα θα μπει στο δωμάτιο του Διονύση για να ψάξει για στοιχεία. Εκεί θα ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό του μετρ… Ο Πέτρος αποφασίζει να στείλει τηλεγράφημα στην Αλίκη…

{\https://www.youtube.com/watch?v=CGqePoxqu1I}