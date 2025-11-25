«Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι είσαι ζωντανός. Ο δολοφόνος σου είναι ακόμα εκεί έξω»

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο. Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη.

Στην Θεσσαλονίκη καταφθάνει ο αστυνόμος Κομνηνός για να αποτρέψει τον Πέτρο από τα σχέδιά του και να τον πείσει ότι κινδυνεύει.

Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χρόνης αποκαλύπτει αλήθειες στον Πέτρο, προειδοποιώντας τον ότι η επιστροφή του στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βάλει την Αλίκη σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=1fmBOvu1TuM}