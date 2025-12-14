Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του Mega μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Εκτός Ελλάδας έγιναν γυρίσματα για τη σειρά του Mega, Maestro.

Στη μαγευτική Βουδαπέστη ταξίδεψαν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου, με αφορμή τα γυρίσματα του Maestro.

Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του Mega, μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι τους, το οποίο έγινε για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς.

Οι φωτογραφίες που ανέβασαν αποτυπώνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα της ευρωπαϊκής πόλης, με φόντο ιστορικά κτίρια, γραφικά σοκάκια και χειμωνιάτικα τοπία, ενώ δεν έλειψαν και τα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

«Behind the scenes • BUDAPEST. Filming MAESTRO IN BLUE» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.

«Χριστούγεννα στην Βουδαπέστη στα νέα επεισόδια του Μαέστρο!!!Klelia in Budapest!!!. Always wonderful to shoot in this magical city» τόνισε, από την πλευρά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.