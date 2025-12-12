Όσα θα δούμε στον «Άγιος Έρωτα» την ερχόμενη εβδομάδα.
Δευτέρα 15/12
Οι μέρες μετά το δυστύχημα της Αναστασίας φέρνουν όλους τους ήρωες στα όριά τους.
Η Θάλεια, με την προτροπή της Χλόης και της Βιργινίας, αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο εγκλεισμού της Σοφίας σε ψυχιατρική κλινική, αντί για τη φυλακή, ενώ ο Βασίλης δέχεται τον χλευασμό και την επίθεση συμμαθητών του.
Την ίδια ώρα, στη φυλακή, η Χριστίνα επιμένει πως εκείνη σκότωσε την Κατρίν, εξοργίζοντας τον Αντρέα. Πριν εκείνος αποχωρήσει, του αποκαλύπτει πως πρέπει να προσέχει τον Χάρη… γιατί είναι δικός του γιος!
Στο μεταξύ, ο Πέτρος λαμβάνει ένα γράμμα από τη Νότα για εκείνον και τον Στέφανο και τα δύο αδέλφια συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν.
Η Άννα, σε μια στιγμή ειλικρινούς εξομολόγησης, παραδέχεται στην Ελένη την ψυχική πίεση που βιώνει, υποδυόμενη απλώς την «καλή φίλη», ενώ στην πραγματικότητα αισθάνεται κάτι πολύ βαθύτερο.
Ο πατήρ Νικόλαος επιστρέφει στη Στέρνα μαζί με την Πετρούλα και τη Φανή. Το σπίτι ξαναγεμίζει ζεστασιά, και όταν η Χλόη τους συναντά, ένα ανεπαίσθητο κύμα ζήλιας τη διαπερνά.
{https://www.youtube.com/watch?v=_LX0yRpqfzs}
Τρίτη 16/12
Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας και τον προειδοποιεί ότι η Χριστίνα ετοιμάζεται να ομολογήσει ψευδώς πως σκότωσε την Κατρίν.
Ο Χάρης, μαζί με την Ειρήνη, προσπαθούν μάταια να τη μεταπείσουν. Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής.
Ο Κλεάνθης, αποφασισμένος να εκδικηθεί τον Παύλο, προμηθεύεται όπλο. Η Άννα κάνει ακόμη μία απόπειρα να εκφράσει στην Ελένη τα συναισθήματά της, όμως η προσπάθειά της πέφτει στο κενό.
Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Σοφία στο κρατητήριο και με έκπληξη διαπιστώνει πως η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί. Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά, προς ικανοποίηση του Νικηφόρου.
Κι ενώ ο Παύλος δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση μιας δίκης που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Στέρνας.
Τετάρτη 17/12
Η Νότα, προκειμένου να γλιτώσει από τα αφεντικά του Λούη, ζητάει χρήματα από την αδελφή της, την Αγγέλα.
Παράλληλα η πρώτη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά και όσο εξελίσσεται η δίκη, αποδεικνύεται πως τελικά ο δικηγόρος του Παύλου, ο Βεργάδης είναι ένας πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα.
Και ενώ φαίνεται πως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα προς το μέρος του Παύλου, εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει ξανά τα πάντα.
Ο Χάρης ζητάει από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους όταν τελειώσει η δίκη, κάτι που επηρεάζει την απόδοση του Αντρέα στη δίκη αλλά προβληματίζει και ιδιαίτερα τον Κλεάνθη που ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για την πραγματική σχέση του Χάρη με τον Αντρέα!
Η κατάσταση της Πετρούλας δείχνει να χειροτερεύει, με τις δύσπνοιές της να γίνονται όλο και πιο συχνές.
Πέμπτη 18/12
Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια.
Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου. Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου.
Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται. Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της.
Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί.
Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.