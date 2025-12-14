Η on camera αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για την αποχώρησή του από το κόμμα «Πλεύση Ελευθερίας».

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έκανε δηλώσεις ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων, μίλησε για τα επαγγελματικά του, για την αποχώρησή του από βουλευτής του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Επιστρέφω στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο με συνδέουν πολλά πράγματα. Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά», είπε αρχικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για το χειροκρότημα του κόσμου, σε σχέση με το χειροκρότημα μέσα στη Βουλή, ο Διαμαντής Καραναστάσης αντέδρασε: «Δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν την έπιασα που είπες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexqkg9sm0bt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Από τη δουλειά μου δεν έφυγα ποτέ, έκανα απλά κάποια βήματα πίσω, λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ στο θέατρο είναι η ζωή μου, η χαρά μου και το χαμόγελό μου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός, ενώ όταν ρωτήθηκε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα περίπου, ο Διαμαντής Καραναστάσης έκανε γνωστή την παραίτησή του από βουλευτής του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας».