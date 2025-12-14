Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Μια νέα αναφορά στην κατάσταση υγείας της Έλενας Παπαρίζου έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο αποψινό επεισόδιο του The Voice.

H Έλενα Παπαρίζου, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στις πρόβες του σόου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

«Η Έλενα είναι καλά. Οι γιατροί την παρακολουθούν. Μας καθησυχάζουν κι εμάς, οπότε γι’ αυτό μας βλέπετε κι εμάς καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Τη λατρεύουμε. Πιστεύουμε ότι μας βλέπει και της στέλνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.

