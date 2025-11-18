Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, υποδέχεται στο «The 2Night Show» δύο ταλαντούχες, δυναμικές γυναίκες.

Απόψε, Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Έλλη Κοκκίνου.

Η εκρηκτική Έλλη μιλάει για την παρουσίαση του «Don’t Forget the Lyrics», του πιο απολαυστικού τηλεοπτικού καραόκε, για τη συνεργασία της με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Νίνο στο «Theama», αλλά και για τη συνάντησή της με τον Φοίβο μετά από δέκα χρόνια απουσίας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον μονάκριβο γιο της και τη «χαρμολύπη» που αισθάνεται, καθώς θα φύγει για σπουδές στο εξωτερικό.

Τι γνώμη έχει για το φλερτ μέσω των social media; Γιατί απολαμβάνει την ησυχία της;

Τι την ενοχλεί στη συγκατοίκηση;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η ταλαντούχα Έλλη μιλάει για τα τραγούδια της, που έγιναν viral, καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια, που τελικά μας αφορούν αρκετά!

{https://www.youtube.com/watch?v=BZQlLRkvxO8}

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η κριτής του «GNTM» και παρουσιάστρια του «First Dates» μιλάει για τη ζωή της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Τι αγωνίες έχει ως μαμά μιας έφηβης κόρης; Πώς καταφέρνει να είναι ερωτευμένη με τον άντρα της, Βασίλη Καρύδη, μετά από 20 χρόνια σχέσης;

Γιατί θεωρεί πως οι «λακκούβες» της ζωής ήταν τα καλύτερα μαθήματα που πήρε;

Μεταξύ άλλων, εξομολογείται την αγωνία της με τα νούμερα τηλεθέασης, δηλώνει χαρούμενη για την ομάδα του «GNTM», εξηγεί γιατί λατρεύει τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μιλάει με ενθουσιασμό για τη μεγάλη της καψούρα, το «First Dates».

Τέλος, η Ζενεβιέβ εξηγεί γιατί κυκλοφορεί με δύο «Ν» στο αυτοκίνητό της και δίνει ένα τεστ στα σήματα μαζί με τον Γρηγόρη!

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 18 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.