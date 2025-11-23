Τι είπε για τους νέους ρόλους της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (23/11), όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον τέταρτο – και όπως αποκάλυψε, τελευταίο – κύκλο της σειράς «Maestro], που θα προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο MEGA.

«Βρισκόμαστε ήδη στα γυρίσματα του 4ου κύκλου και τα γυρίσματα θα συνεχιστούν έως και πριν από το καλοκαίρι. Ο νέος κύκλος θα έχει έντονο αστυνομικό χαρακτήρα με πολύ σασπένς. Σίγουρα θα προκαλέσει αναταραχή», ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ανδριολάτου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η εισαγωγή νέων χαρακτήρων αλλάζει τη δυναμική της ομάδας και των ηρώων. Πρόκειται για σημαντικούς ρόλους – κλειδιά που θα φέρουν ανατροπές στην πλοκή, θα συνδέσουν όλους τους προηγούμενους κύκλους και θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στην ιστορία».

Κατέληξε, σημειώνοντας: «Θα φτάσουμε σε ένα ξεκάθαρο τέλος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο κύκλο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deg3i4u33dep?integrationId=40599y14juihe6ly}