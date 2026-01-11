Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών - και 12 στα 13 τελευταία ματς - σε όλες τις διοργανώσεις, η Ένωση πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να επιστρέψει στην κορυφή.

Εκτός έδρας αποστολή για την ΑΕΚ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών - και 12 στα 13 τελευταία ματς - σε όλες τις διοργανώσεις, η Ένωση πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να επιστρέψει στην κορυφή, μετά τις χθεσινές νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες, ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου.

Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού. Ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση, κάτι που ίσως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του. Άλλωστε, η τετράδα συνιστά μακρινό όνειρο με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία των «κίτρινων» στο Πρωτάθλημα.

Το ματς Άρης - ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το NS PRIME.

Ένας ριζικά ανανεωμένος Παναθηναϊκός περιμένει στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό, θέλοντας να κάνει μία νέα αρχή. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στρέφει, αναγκαστικά, την προσοχή της σε Κύπελλο και Europa League, αλλά το «τρίποντο» με τον ουραγό Πανσερραϊκό θεωρείται... must. Όσο κι αν τα «λιοντάρια» χρειάζονται οπωσδήποτε βαθμούς για να αυξήσουν τις - λίγες - πιθανότητες παραμονής τους.

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου φιλοξενεί στην... πρωτεύουσα της Βοιωτίας τον Βόλο. Οι «πράσινοι» τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε διπλό ταμπλό και θέλουν να δώσουν ανάλογη συνέχεια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο αναζητούν αντίδραση, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας. Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι στο ίδιο γήπεδο, αλλά για τη Super League.

Οι Κρητικοί απέκτησαν ψυχολογικό προβάδισμα, χάρη στη νίκη-πρόκριση με 2-0, ωστόσο οι Αρκάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση. Κι οι δυο ομάδες, πάντως, χρειάζονται τους βαθμούς για να απομακρυνθούν από την τελευταία δυάδα της κατάταξης, αν κι εκείνη του Χρήστου Κόντη ίσως σκέφτεται την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την οκτάδα του Κυπέλλου.

