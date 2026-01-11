Κάνει λόγο για «ανεπανάληπτη κυβίστηση Μητσοτάκη».

Σχολιάζοντας την πρώτη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2026, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως ο ρωθυπουργός «σήμερα -και αφού προηγουμένως τον "άδειασαν ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωση του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής.



Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου , να τον ενημερώσουμε πως και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε.

Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».