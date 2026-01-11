Tα πιο σημαντικά μουσικά ραντεβού της χρονιάς, μέχρι στιγμής.

Το 2026 είναι εδώ και μαζί του φέρνει δυνατές και πολυαναμενόμενες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Τα πρώτα μεγάλα συναυλιακά ραντεβού έχουν ήδη ανακοινωθεί, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του ελληνικού κοινού, ωστόσο η λίστα των ονομάτων δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα.

Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε τις άχαστες συναυλίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα πρώτα sold out που έγιναν νωρίς - νωρίς, ομολογουμένως.

Eσείς ωστόσο, κρατήστε οικονομίες στην άκρη και ανοιχτές ημερομηνίες στο ημερολόγιο σας, καθώς οι ανακοινώσεις δεν τελειώνουν εδώ.

Metallica στο ΟΑΚΑ

Τους περιμέναμε -πολύ- καιρό και ως γνωστόν, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν -με το χεράκι της High Priority - συνωμοτεί για να γίνει πραγματικότητα.

Τα... παιδιά έρχονται το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς που έγινε sold out σε μερικές ώρες.

Η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα επεκταθεί για τέταρτη χρονιά, με 16 εμφανίσεις σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκινώντας από την Αθήνα.

Οι Metallica θα φέρουν για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Patti Smith επιστρέφει στην Αθήνα την άνοιξη του 2026. Πενήντα - ένα χρόνια μετά το Horses, στις 15 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το κοινό θα ζήσει μια σπάνια παράσταση: μουσική και λόγος ενωμένα - όχι απλώς μια συναυλία αλλά μια μοναδική εμπειρία, όπου η φωνή, η μουσική και οι ιστορίες της Patti Smith ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για έναν καλύτερο κόσμο.

Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

Επιστρέφουμε στο OAKA, όπου με τη σειρά τους επιστρέφουν και οι -πάντοτε- αγαπημένοι Iron Maiden.

Η τελευταία φορά που είδαμε το θρυλικό συγκρότημα στη χώρα μας ήταν και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, τον Ιούλιο του 2026 στο πλαίσιο του Legacy of the Beast World Tour '22.

Oι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και φέρνουν μαζί τους το πιο εντυπωσιακό show γιορταζοντας τα 50 χρονια της σπουδαίας καριέρας τους, στο πλαίδιο της περιοδείας «The Run For Your Lives World Tour»!

Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ανηφορίζουμε ξανά στον Λυκαβηττό το Σάββατο 13 Ιουνίου για τον θρυλικό Chris Isaak.

Το Release Athens 2026 φέρνει στην Ελλάδα τον σπουδαίο τραγουδοποιό, με το ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική του, που συχνά θυμίζουν θρύλους όπως ο Roy Orbison και ο Elvis Presley, για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική ενέργεια.

Release Athens 2026: Oι Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Limp Bizkit τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Μετά από δεκαετίες προσμονής, η θρυλική μπάντα - βασικός πυλώνας της έκρηξης του nu-metal και ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία του σκληρού ήχου - έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πλέον αναμενόμενα shows των τελευταίων ετών.

Release Athens x SNF Nostos 2026: Ο David Byrne στο ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της σόλο διαδρομής του.

Μαζί του, οι Nation of Language, το υπέροχο synth-pop τρίο από το Brooklyn που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Release Athens 2026: Nick Cave & The Bad Seeds

Ο Nick Cave μαζί με τους The Bad Seeds, έρχονται για τα 10 χρόνια του Release Athens για μια συναυλία στην Πλατεία Νερού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα του, επιστρέφουν στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο, για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες των τελευταίων ετών, παγκοσμίως.

Release Athens x SNF Nostos 2026: Gorillaz

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία, στην Πλατεία Νερού.

Μαζί τους, ένα από τα πιο τολμηρά συγκροτήματα του alternative rock, οι The Flaming Lips και η πρώην frontwoman των Savages, Jehnny Beth

H συναυλία είναι ήδη sold out.

Foreigner στο ΟΑΚΑ

Oι θρυλικοί Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάζοντας στο χάρτη της παγκόσμιας περιοδείας τους την Αθήνα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

Με την μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο Celebrating 50 years, οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Η συναυλία τους θα περιλαμβάνει αξεπέραστες επιτυχίες όπως τα «Urgent», «Juke Box Hero», «Waiting For A Girl Like You», «I Want To Know What Love Is», κ.ά.

Release Athens 2026: Three Days Grace στην Πλατεία Νερού

Oι Three Days Grace, έρχονται την Κυριακή 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού και το επετειακό Release Athens.

Οι Καναδοί, μια από τις υπερδυνάμεις του σύγχρονου alternative metal/rock, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα, έτοιμοι να προσφέρουν ένα από τα πιο εκρηκτικά και συναισθηματικά φορτισμένα shows του ερχόμενου καλοκαιριού.

Release Athens 2026: Moby & Garbage

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Moby, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Ο Αμερικανός superstar, μια από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.

Μαζί του, ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, οι Garbage της Slirley Manson.

Beth Hart στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα, την Τετάρτη 1 Ιουλίου σε ένα ειδικά σχεδιασμένο προτζεκτ για την Ελλάδα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

H συναυλία που θα δοθεί στο κοίλο του θεάτρου σε ειδικά διαμορφωμένο stage ως ένα ατμοσφαιρικό Solo Show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες, θα είναι συνδεδεμένη και με τον νέο της δίσκο «You Still Got Me».

Στη σκηνή μαζί της και ο εδώ και χρόνια κιθαρίστας και συνεργάτης της John Nickols.

Release Athens 2026: The Offspring

Οι The Offspring ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του σύγχρονου punk rock και από εκείνα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ήχο και την αισθητική των 90s έρχονται ξανά στην Πλατεία Νερού και το Release Athens την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Η μπάντα επιστρέφει με νέο δίσκο, το εξαιρετικό Supercharged, και την ίδια αστείρευτη διάθεση να μας υπενθυμίσουν γιατί το punk παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και εθιστικό.

Μαζί του οι Bad Religion και οι High Vis.

Release Athens 2026: Helloween και Saxon

Το Release Athens Festival υποδέχεται τους Helloween την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Μετά την επική εμφάνισή τους στην ίδια σκηνή, το 2023, οι Γερμανοί πρωτοπόροι του power metal επιστρέφουν για ένα απολαυστικό show με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Μαζί τους, μια ακόμα θρυλική μπάντα του ευρωπαϊκού metal, οι Saxon, καθώς και το ντουέτο των Ashes of Ares.

Release Athens 2026: Thievery Corporation

Oι Thievery Corporation μαζί με τους The Wailers και BALTHVS έρχονται το Σάββατο 11 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες, ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley.

Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το ξεκίνημα του Release Athens, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πρώτοι, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδρομή του, έχοντας μαζί τους τη σπουδαιότερη reggae μπάντα όλων των εποχών σε ένα set γεμάτο από τις αξέχαστες επιτυχίες του θρυλικού Τζαμαϊκανού μουσικού, καθώς και ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα του psychedelic funk / R&B στερεώματος.

Ejekt Festival 2026: Florence & Τhe Machine

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Florence & Τhe Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα για να παίξουν ως headliners στην πρώτη μέρα του Ejekt Festival 2026.

To κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στις 14 Ιουλίου στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της Everybody Scream Tour.

Ejekt Festival 2026: Τhe Cure

Oι The Cure επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Ejekt Festival, επτά χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στη χώρα μας που είχε «βουλιάξει» την Πλατεία Νερού το 2019.

Το συγκρότημα του Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη φορά έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στο Telekom Centre στο Ο.Α.Κ.Α. την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026!

Oι Βρετανοί επιστρέφουν στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνουν για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους, Songs Of A Lost World. Πρόκειται για το πρώτο νέο τους άλμπουμ εδώ και 16 χρόνια (μετά το 4:13 Dream), σε σύνθεση Ρόμπερτ Σμιθ.

Release Athens 2026: Sabaton, Savatage και Epica

To line up που θα βάλει φωτιά στο επετειακό Release Athens και έχει ήδη ενθουσιάσει τους φαν του metal.

To Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Sabaton, Savatage και Epica θα βουλιάξουν την Πλατεία Νερού. Οι Σουηδοί Sabaton, δυνατότεροι από ποτέ, θα κλείσουν το φεστιβάλ, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι - τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας - εκπρόσωποι του symphonic metal, Epica.

Deep Purple: Telekom Center Athens

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβριου 2026, στο Telekom Center Athens.

Έχοντας καθορίσει τον ήχο της ροκ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα διεθνώς.

Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK).

