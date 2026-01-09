Ο αγαπημένος μουσικός επέλεξε, με τη βοήθεια των οπαδών του, 15 χαρακτηριστικές στιγμές από την καριέρα του.

Δύο χρόνια πριν, σε μια από τις τακτικές «επισκέψεις» του στο online ημερολόγιό του «Red Hand Files», ο Nick Cave δημιούργησε μια playlist ως οδηγό για ένα νεότερο ακροατήριο ώστε να εισέλθει στην πάνω από 40 χρόνια δισκογραφία του, μαζί με τους Bad Seeds.



Στην ουσία βέβαια, τη λίστα την συνέθεσε μαζί με τους φίλους του, καθώς ο ίδιος θεώρησε πως χρειάζεται βοήθεια σε κάτι τόσο δύσκολο, όπως η επιλογή 15 μόλις τραγουδιών από μια -συνεχιζόμενη- μεγάλη καριέρα.



Η ανταπόκριση βέβαια των οπαδών ήταν τεράστια, με 2.500 λίστες, τις οποίες με τη βοήθεια του ChatGPT, κατέληξε στην τελική 15άδα, τα τραγούδια δηλαδή με τις περισσότερες ψήφους.



Τα περισσότερα, στοιχηματίζουμε, θα τα ακούσουμε και στο Release Athens 2026 που υποδέχεται τους Nick Cave & The Bad Seeds, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο.

Αυτή είναι η τελική λίστα

From Her to Eternity

{https://youtu.be/QSia5QE3rZ0?si=mhtAxuzmzTro-pHg}

The Ship Song

Tupelo

The Mercy Seat

Stagger Lee

Push The Sky Away

The Weeping Song

Higgs Boson Blues

{https://youtu.be/1GWsdqCYvgw?si=TJRg_eqPC7LeIK7F}

Red Right Hand

Ghosteen’

Bright Horses

Straight To You

{https://youtu.be/5NSPGXlzfh4?si=z07FfppIRX-TboEU}

O Children

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη και από αυτόν τον σύνδεσμο.

Ο Nick Cave θα εμφανιστεί στο Release Athens 2026 την Τετάρτη 24 Ιουνίου.



Εισιτήρια και Προσφορές εδώ