Έρχεται το GNTM: Από Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star!

Με αφορμή την πρεμιέρα του GNTM η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Breakfast@Star, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν στο ριάλιτι μόδας, αλλά και για τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το γνωστό μοντέλο, αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφό της και στις δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο GNTM.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για το GNTM και την πρόταση γάμου

Έτσι λοιπόν, η γοητευτική Ηλιάνα Παπαγεωργίου, διατηρώντας χαμηλού τόνους, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό που βγαίνουν κάποιες φήμες που δεν ισχύουν ποτέ, και με παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς μου και μου λένε: καλά είναι δυνατόν παντρεύεσαι και τους απαντώ, είναι δυνατόν να παντρεύομαι να μην τον ξέρεις εσύ βρε μαμά; Δεν με ενοχλεί να γράφεται, συμβαίνουν διάφορα… Τώρα να παντρεύομαι Δευτεριάτικα πάνω σε γύρισμα είναι δύσκολο. Μόνο την πρόταση μου έχει κάνει ο σύντροφός μου. Η πρόταση έγινε πολύ γλυκά στο σπίτι. Είχα αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και νόμιζε ότι θα το δω και το αγνοούσα για τουλάχιστον μιάμιση ώρα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Όταν το είδα, δεν το πήρα κατευθείαν. Είπα πρώτα η πρόταση, να πω το «ναι» και μετά θα το πάρω».

Ενώ συνέχισε μιλώντας για τη ζωή της ανέφερε: «Γενικά, η ζωή μου ξαναγράφεται τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ διαφορετική. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε την ελπίδα. Δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο στη ζωή, παίρνεις πάντα μία στροφή, κάνεις ένα βήμα και τα πράγματα αλλάζουν. Πάρα πολλές φορές έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση όχι μία. Η τελευταία στροφή στη ζωή μου είναι η πιο κομβική και πιο σημαντική κι εκείνη που με έχει βοηθήσει να είμαι καλύτερα από ποτέ. Νιώθω υγιής, νιώθω ότι έχω πάντα ενέργεια, νιώθω χαρούμενη, νιώθω ήρεμη. Μετά από αυτή τη χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη για μένα και χρονικά και ψυχολογικά, το γεγονός ότι βγήκε κι ένα GNTM ολόκληρο, το θεωρώ θαύμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αναφορικά με τη δουλειά της αλλά και τον σύντροφό της η ίδια αποκάλυψε: «Ο Γιάννης με έχει βοηθήσει πολύ σε άλλα πράγματα, σε αυτό το κομμάτι δεν τον έβαλα μέσα. Ήταν υπερβολή να το συζητάω και στο σπίτι. Όταν θα φύγω από το γύρισμα δεν υπάρχει δουλειά στο σπίτι ούτε βλεφαρίδα και μπούκλες. Είμαι απλός άνθρωπος. Και ο Γιάννης με θέλει για το ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος και δεν περιμένει την μπούκλα και την βλεφαρίδα στο σπίτι».

Δείτε το βίντεο: