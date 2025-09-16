Νέο επεισόδιο Φάρμα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Όπως μεταφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός του STAR: «Χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η Φάρμα έκανε πρεμιέρα και η περιπέτεια ξεκίνησε στη Λίμνη Δόξα. Εκεί, 22 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια και διεκδίκησαν μαζί τη θέση τους στη Φάρμα. Δυστυχώς, για την Ανδριανή Δεληγιώργη και τον Γιώργο Δροσουλάκη, το ταξίδι τέλειωσε πρόωρα.

Ο Βάγγος Μανουηλίδης και η Έλενα Καλαμιώτη είχαν την καλύτερη απόδοση στη δοκιμασία των ζευγαριών και χρίστηκαν αρχηγοί των δύο ομάδων. Γαλάζιοι και πράσινοι κλήθηκαν να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο της Φάρμας και τελικά οι γαλάζιοι ήταν αυτοί που εξασφάλισαν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του σπιτιού.

Απόψε, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες καταλαβαίνουν ότι η ζωή στη Φάρμα μόνο χαλαρή δεν είναι. Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, τους επισκέπτεται για πρώτη φορά και τους επιφυλάσσει ένα όχι και τόσο ευχάριστο πρωινό ξύπνημα. Αφού συστήνεται, τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, τους ξεναγεί στα μποστάνια και τους στάβλους, ενώ έχει ετοιμάσει για αυτούς και ένα μάθημα αρμέγματος.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους παίκτες στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας με τίτλο «Θα σε πάω τοίχο - τοίχο». Σε έναν μεγάλο τοίχο με πασσάλους, οι παίκτες θα πρέπει να στηριχτούν γερά στα πόδια και στα χέρια τους, αλλά και να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στον στόχο, ώστε να καταφέρουν να επικρατήσουν. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει συμβούλιο, στο οποίο ο αρχηγός θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Άραγε, θα κάνει την επιλογή του βασισμένος σε αγωνιστικά κριτήρια ή θα παίξει ρόλο στην απόφασή του και η διαβίωση στο σπίτι;»

Όσα αποκάλυψε ο επιστάτης για τη Φάρμα

Παράλληλα λοιπόν ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο επιστάτης της Φάρμας, μίλησε στο φακό του Breakfast@Star, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ήδη οι παραβρισκόμενοι περνάνε πολύ ωραία.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα της εκπομπή που προβλήθηκε σήμερα ο επιστάτης μίλησε για το πώς κυλούν τα πράγματα έως τώρα: «Με ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει θέληση από τους παίχτες γιατί κάνουν προσπάθεια στις δοκιμασίες που τους έχουμε αναθέσει και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Όσον αφορά το ρόλο του ίδιου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Να βάζουμε αποστολές στους παίχτες, στην αρχή να τους ενημερώσω για τη διαδικασία, τους κήπους και τα ζώα. Δεν γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες».

«Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές πρέπει και θα υπάρχουν αλλά μετά μαλακώνω, εκτός και αν δω κάτι πολύ στραβό. Μέχρι τώρα, έχουμε δει κάνα – δύο στραβά, τα οποία θεωρώ πως θα διορθωθούν άμεσα».

Σε δεύτερο χρόνο, σχετικά με το Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος δήλωσε: «Έχουμε γνωριστεί, είναι από τους κύριους παράγοντες του παιχνιδιού. Έχει χιούμορ και είναι μια παρουσία που δεν παίζεται».

