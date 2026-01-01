Η είσοδος του Blue Star Delos στο λιμάνι του Πειραιά ήταν εντυπωσιακή με παρατεταμένους συριγμούς πλοίων εν μέσω πυροτεχημάτων.

Το Blue Star Delos ήταν το πρώτο πλοίο που μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά για το 2026, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου.

Σύμφωνα με τον parianostypos, το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς και ο κεντρικός λιμενάρχης Πειραιά Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας.

Ο πλοίαρχος Μακάριος Λύρας καλωσόρισε τους επισήμους στο πλοίο, αντάλλαξε μαζί τους ευχές και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευχόμενος καλά ταξίδια.

Παρακολουθήστε βίντεο και φωτογραφίες από την ενυπωσιακή άφιξη του πλοίου στο μεγάλο λιμάνι.

{https://www.youtube.com/watch?v=r3xCepes7fM}