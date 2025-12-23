Απόψε στις 21:00, έρχεται το 50ο , επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε».

Η αγαπημένη παρέα του «Παρά Πέντε», επιστρέφει για μία ακόμη φορά στις οθόνες των τηλεθεατών με ένα εορταστικό, επετειακό επεισόδιο, με σκηνές από τότε αλλά και νέα στιγμιότυπα με τους πέντε πρωταγωνιστές να αναλαμβάνουν δράση εκ νέου.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προβληθεί το μεγάλο reunion της σειράς που θα φέρει στη μικρή οθόνη έντονες στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», βρέθηκε στα παρασκήνια του «Παρά Πέντε» και απέσπασε πληροφορίες από τους πρωταγωνιστές οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Στο «Παρά Πέντε» - 20 χρόνια μετά

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου.

Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, ενώ αναμένεται να προβληθούν και ορισμένες ανέκδοτες στιγμές από τα παρασκήνια των γυρισμάτων.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή του σταθμού, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι πρωταγωνιστές, η «καλή» και η «κακή» πλευρά, εκφράζουν τα συναισθήματά του για το νέο επεισόδιο της σειράς, χωρίς να ξεχνούν όσους λείπουν από το reunion, καθώς έχουν φύγει από τη ζωή.

Δύο από τις πιο ηχηρές απουσίες είναι εκείνη της γιαγιάς του Σπύρου, της ηθοποιού Ειρήνης Κουμαριανού αλλά και του διάσημου «κακού» του Γεράσιμου Μιχελή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025, ε ηλικία 60 ετών, έχοντας δώσει ισχυρή μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Ο Πατρίκιος Κωστής, ο «ψηλός» της σειρά που είχε και της περισσότερες σκηνές με τον Γεράσιμο Μιχαλή, αναφέρθηκε συγκινημένος στην απουσία του, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».

Αντίστοιχα, η Έφη Παπαθεοδώρου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την παντοτινή της φίλη στη σειρά, την Ειρήνη Κουμαριανού, την οποία «έχασε» τόσο στην πλοκή του «Παρά Πέντε» - όσο και στη ζωή λίγο καιρό αργότερα: «Μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά, το δώρο μου για τις γιορτές. Εδώ υπάρχει κόσμος, βλέπει το «Παρά Πέντε» σχεδόν καθημερινά, εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα, μου θυμίζει και την Ειρήνη… που δεν την έχω δίπλα μου», εξήγησε η αγαπημένη «Θεοπούλα».