«Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι» λέει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με μία φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης στέλνει το δικό του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα.

«Μπαίνουμε στο νέο έτος μαζί με όσα έχουν πραγματική αξία. Τους ανθρώπους μας. Την αλήθεια. Την αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη. Την αγάπη. Η χρονιά που έρχεται θα έχει δυσκολίες. Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με το άδικο, που δεν βολεύονται με το «έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα», υπάρχει ελπίδα» γράφει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Εύχεται στη συνέχεια «Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά. Που θα διεκδικήσουμε μια ζωή με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προοπτική. Για όλους. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη» ενώ δεσμεύεται «Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό: να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει. Καλή χρονιά!».

