Ο Σόλων Τσούνης, ο αγαπημένος Διονύσης από «Το Σόι Σου», μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη σειρά και το ρόλο του.

«Αυτός ο ρόλος εξελίχθηκε μαζί με εμάς. Δηλαδή μεγαλώνουμε και εμείς μεγαλώνουν και οι ρόλοι. Ο κάθε ηθοποιός, όταν ένα σίριαλ κρατάει για τόσο πολύ, κάπως βάζει και δικά του προσωπικά στοιχεία μέσα. Έχω βάλει στο Διονύση θεωρώ μια καλοσύνη, που θέλω να πιστεύω ότι έχω κι εγώ. Αυτό δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε και οι δύο. Επίσης, είμαστε πολυμελής οικογένεια και στη σειρά και στη ζωή μου. Είμαστε τέσσερα αδέλφια οπότε και σε αυτό έχω να «πατήσω». Έχω μεγαλώσει και εγώ με μια οικογένεια που είχε πολλή αγάπη, όπως και οι Χαμπέοι. Δεν είχαμε τόσες εκρήξεις βέβαια, αλλά ξέρεις, αυτοί είναι συνέχεια σε μια ένταση για να βγει και το κωμικό του πράγματος. Έχω βάλει πολλά στοιχεία μου», θα πει για το ρόλο του.

Περίμενε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας; «Όταν το έμαθα, είχα μόλις ξυπνήσει και βρήκα το μήνυμα του Μελέτη και λέω, μάλλον κοιμάμαι ακόμα… Βέβαια όταν κάναμε- έτσι για πλάκα- προγνωστικά στο γύρισμα, εγώ είχα πει ένα 40% αλλά επειδή όλοι οι άλλοι ήταν πιο φειδωλοί και είχαν πει 20% ή 25%, το ‘ριξα κι εγώ. Λέω εντάξει άμα λέτε και εσείς τόσο, θα πω κι εγώ 30%. Ήταν μεγάλα τα νούμερα και πραγματικά ήταν ένα ευχάριστο σοκ για μας».

Τι αγαπά πιο πολύ ο κόσμος στο «Σόι»; «Αγαπάει τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια που έχει αυτή η σειρά. Αυτό μάλλον που διακρίνει ότι έχουμε κι εμείς μεταξύ μας, το δέσιμο, τη χημεία, την αγάπη. Είναι μία σειρά που απευθύνεται σε όλους μικρούς και μεγάλους. Με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και μπορεί πραγματικά με ασφάλεια να το παρακολουθήσει ένα παιδί πέντε χρονών μέχρι ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος. Είναι μια σειρά που δεν προσβάλλει κανέναν. Και αυτό είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της».

«Ο Σόλωνας μεγαλώνει μαζί με τον Διονύση… έχουμε την ίδια εξέλιξη. Ο Διονύσης κουβαλάει αυτή την αφέλεια του ρόλου αλλά έχει μια ευθύνη παραπάνω γιατί πλέον είναι μπαμπάς. Και είμαι πολύ τυχερός φέτος που μου φέρανε τον Σωτηράκη, που υποδύεται τον Βαγγελάκη. Είναι επαγγελματίας και πολύ ταιριαστός στο ρόλο. Βλέπεις αυτό το παιδάκι που είναι σαν αγγελάκι και έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του Χαμπέα, είναι ένας μικρός χασάπης. Και έχει διαιωνιστεί και το αστείο που είχαμε εγώ με τον πατέρα μου, που εγώ είμαι vegetarian κι αυτός χασάπης. Τώρα έχουμε την κόντρα που είχαμε πάντα, αλλά έχω και άλλο ένα πρόβλημα, το παιδί μου έχει γίνει «ντάλε κουάλε» ο Χαμπέας», καταλήγει.

