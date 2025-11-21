«Ο Δικαστής» - Κάθε Κυριακή στις 21:45.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα … Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή στις 21:45.

«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21:45

Επεισόδιο 8

Ο Δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά, προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=WfhQg1DEV7E}

Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, ενώ η Σόνια ανακαλύπτει έκπληκτη τη σύνδεση του αυτοκινήτου της κόρης της, με το τροχαίο ατύχημα.

Και ενώ ο Άλκης αρχίζει να επικοινωνεί με την Άννα, αγνοώντας τη Φραντζέσκα, ο Δράκος δέχεται το πρώτο ξέσπασμα της οργής του Σταβέρη, που διψάει για εκδίκηση.