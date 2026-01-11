Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Μια ομάδα ευρωπαϊκών κρατών, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη Βρετανία και τη Γερμανία, εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, με στόχο να καταδείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της Γροιλανδίας. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αυτή την εβδομάδα, με την Γροιλανδία να είναι φυσικά στην ατζέντα καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στη σταθερότητα της περιοχής.

«Επειδή η ασφάλεια στην Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, θέλω επίσης να συζητήσω στο ταξίδι μου πώς μπορούμε να αναλάβουμε καλύτερα αυτή την ευθύνη στο ΝΑΤΟ - ενόψει των παλιών και νέων αντιπαλοτήτων στην περιοχή μεταξύ Ρωσίας και Κίνας - μαζί», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωσή του την Κυριακή. «Θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό μαζί στο ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κιρ Στάρμερ προέτρεψε ξεχωριστά τους συμμάχους να ενισχύσουν την παρουσία ασφαλείας τους στον Βορρά και πρόσφατα επικοινώνησε με ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς, για να συζητήσουν το θέμα.