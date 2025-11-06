«Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα για να με βάφουν, να με χτενίζουν και να μου αλλάζουν ρούχα», ανέφερε η Μις Μέξικο.

Αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τα καλλιστεία για την ανάδειξη της Miss Universe, έπειτα από δημόσιο εξευτελισμό της εκπροσώπου του Μεξικό - κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης - από αξιωματούχο της διοργανώτριας χώρας.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, σε προπαρασκευαστική τελετή του διαγωνισμού, ο διευθυντής του Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, επέπληξε δημόσια τη Fatima Bosch μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες, κατηγορώντας την ότι δεν ανάρτησε προωθητικό περιεχόμενο.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές και αποδοκιμασίες πίσω από τον Nawat, ο οποίος υψώνει τον τόνο της φωνής του και επανειλημμένα λέει στη Μπος να «σταματήσει να μιλά».

Όταν εκείνη αντέδρασε, ο Nawat κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε με αποκλεισμό όσες τη στήριζαν. Η Μπος αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ αρκετές άλλες την ακολούθησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

{https://www.tiktok.com/@jasper_wakin98/video/7568785740717378837?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Την ώρα που αρκετές κοπέλες σηκώνονταν σε ένδειξη υποστήριξης, ο Ταϊλανδός αξιωματούχος ακούγεται να λέει: «Όποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, να καθίσει. Όποια βγει έξω τέλος, οι υπόλοιπες συνεχίζουν».

Το περιστατικό, που μεταδόθηκε live μέσω διαδικτύου, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η διοργανώτρια αρχής καταδίκασε τη «κακόβουλη» συμπεριφορά του Nawat, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

Μετά την αποχώρησή της, η Bosch δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο 60χρονος παράγοντας ήταν «αγενής» και ότι την αποκάλεσε «χαζή». Ο Nawat αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.

{https://www.instagram.com/p/DQhXy2vkzxX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, την αποκάλεσε «dumbhead» (χαζοκέφαλη), ωστόσο σε συνέντευξη Τύπου ισχυρίστηκε αργότερα ότι εννοούσε πως εκείνη «προκάλεσε ζημιά».

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του MUO, ο οποίος απέστειλε διεθνή ομάδα στελεχών για να αναλάβει τη διαχείριση του διαγωνισμού. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος του MUO Raul Rocha είπε ότι ο Nawat «ξέχασε το αληθινό νόημα του να είσαι αυθεντικός οικοδεσπότης».

Πρόσθεσε ότι ο Ταϊλανδός αξιωματούχος «εξευτέλισε, προσέβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού» προς τη Bosch, διαπράττοντας «σοβαρή κατάχρηση εξουσίας καλώντας την ασφάλεια να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

Η συμμετοχή του Nawat στον διαγωνισμό θα περιοριστεί «όσο το δυνατόν περισσότερο» ή θα τερματιστεί εντελώς, είπε ο Rocha, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός θα κινηθεί «νομικά» εναντίον του.

«Θέλω να επαναλάβω ότι το Miss Universe είναι μια πλατφόρμα ενδυνάμωσης των γυναικών, ώστε οι φωνές τους να ακούγονται σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Μεταξύ όσων αποχώρησαν την Τρίτη ήταν και η εν ενεργεία Μις Υφήλιος, Victoria Kjær Theilvig από τη Δανία.

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών», είπε φεύγοντας. «Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Το να προσβάλεις ένα άλλο κορίτσι είναι πέρα από κάθε έννοια σεβασμού... Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω».

Οι δηλώσεις της miss Mexico

«Θέλω απλώς να πω στη χώρα μου ότι δεν φοβάμαι να υψώσω τη φωνή μου», ανέφερε η εκπρόσωπος του Μεξικό. «Είμαι εδώ, πιο δυνατή από ποτέ. Έχω έναν συγκεκριμένο σκοπό, έχω πράγματα να πω».

«Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα για να με βάφουν, να με χτενίζουν και να μου αλλάζουν ρούχα», πρόσθεσε.

«Ήρθα εδώ για να γίνω η φωνή όλων των γυναικών και κοριτσιών που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και να πω στη χώρα μου ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένη σε αυτό».