Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τη δημιουργία και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2025, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα αναδειχθεί ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του Φορέα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του ανταγωνιστικού διαλόγου, από τον οποίο προέκυψαν οι οικονομικοί φορείς που συνεχίζουν στη διαδικασία. Πρόκειται για τις εταιρείες Bain Capital Credit, Christofferson, Robb & Co, LLC, Fortress Credit Corp. και Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της πρώην Ένωσης Εταιρειών Kaican Hellas – Beaumont Summit Financial DAC. Οι ανωτέρω φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους οικονομικούς εταίρους.

Με την κατάθεση των προσφορών και την ανάδειξη του οριστικού Αναδόχου ολοκληρώνεται μια πολυεπίπεδη και μακρά διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού σχήματος διαδραματίζει και η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες, κατόπιν απευθείας συμφωνιών με τους υποψηφίους, ενισχύουν το εγχείρημα με κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών. Το πρόγραμμα προβλέπει την άμεση αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας, καθώς και την παροχή κρατικής επιδότησης της μηνιαίας δόσης του δανείου, η οποία μπορεί να φθάσει έως τα 210 ευρώ.