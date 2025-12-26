Ένας πρακτικός οδηγός για να διαβάσεις τα άρθρα 51-80 του Συντάγματος, όπως ακριβώς ζητούνται στις γραπτές εξετάσεις της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων: χωρίς άγχος, χωρίς περιττά βοηθήματα, χωρίς κόστος, με απόλυτη εστίαση στις διατάξεις της εξεταστέας ύλης.

Το παρόν άρθρο είναι η συνέχεια των προηγούμενων μου αναρτήσεων: Σύνταγμα (άρθρα 1-29), Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σύνταγμα (άρθρα 30-50), δέκα θέματα εξετάσεων.

Στόχος του κειμένου είναι να σας καθοδηγήσει στον τρόπο μελέτης για τον 5ο και 6ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις εξετάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη των διατάξεων.

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί τους βασικούς κώδικες των εξετάσεων, γιατί αυτούς θα έχετε μαζί σας και την ημέρα των γραπτών. Μπορεί να είναι κώδικες τσέπης ή ένας Πολυκώδικας, όπως κυκλοφορεί και ο δικός μου.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστείτε: τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021), τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022), το ισχύον Σύνταγμα (ΦΕΚ Α’ 211/24-12-2019), τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503/1985), τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν.4620/2019) και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999).

Ανάλογα με την προκήρυξη και το αν προβλέπονται θέσεις σε δικαστήρια πέραν των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Σχολή μπορεί να ζητήσει και τη μελέτη διατάξεων από άλλους κώδικες. Προς το παρόν, αυτό δεν μας αφορά, καθώς στον επόμενο διαγωνισμό δεν προβλέπονται θέσεις για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στις γραπτές εξετάσεις, στην πράξη, δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο μαζί σας πέρα από έναν πολυκώδικα, όπως ανέφερα παραπάνω, ή τους βασικούς κώδικες τσέπης. Η εξεταστέα ύλη ακολουθεί, κατά κανόνα, την ύλη της αμέσως προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς, με αυτήν δουλεύουμε κάθε φορά, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες τροποποιήσεις έχουν επέλθει από μεταγενέστερα νομοθετήματα.

Λίγες ημέρες πριν από τις γραπτές εξετάσεις, συνήθως επέρχονται μικρές αλλαγές σε συγκεκριμένα άρθρα, τις οποίες γνωρίζουμε περίπου 8-10 ημέρες νωρίτερα. Μέχρι τότε, η μελέτη μας βασίζεται αποκλειστικά στην ύλη του προηγούμενου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων.

Τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΔι clerks. Ας ξεκινήσουμε:

Τα άρθρα 51 έως 80 του Συντάγματος αποτελούν τον θεσμικό «πυρήνα» της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ρυθμίζουν τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, τη διάρκεια και τη λειτουργία της Βουλής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των βουλευτών, καθώς και τη νομοθετική διαδικασία και τα βασικά δημοσιονομικά ζητήματα του Κράτους.

Για τον υποψήφιο της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, τα άρθρα αυτά δεν διαβάζονται αποσπασματικά, αλλά ως ένα ενιαίο σύστημα κανόνων που εξηγεί πώς παράγεται η πολιτική και η νομοθεσία στην Ελλάδα.

Παρακάτω συνοψίζονται όσα πρέπει οπωσδήποτε να θυμόσαστε για τα άρθρα αυτά, με έμφαση στα σημεία που εξετάζονται συχνότερα.

Άρθρο 51 – Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα

Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο και κυμαίνεται από 200 έως 300. Οι βουλευτές εκπροσωπούν το Έθνος συνολικά και όχι την εκλογική τους περιφέρεια. Εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 52 – Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας

Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης αποτελεί υποχρέωση όλων των λειτουργών της Πολιτείας. Η προστασία της λαϊκής κυριαρχίας διασφαλίζεται ιδίως μέσω των εκλογών. Παραβιάσεις συνεπάγονται ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 53 – Βουλευτική περίοδος

Η βουλευτική περίοδος διαρκεί τέσσερα έτη από τη διεξαγωγή των εκλογών. Εκλογές προκηρύσσονται με διάταγμα εντός 30 ημερών από τη λήξη της θητείας, ενώ η νέα Βουλή συγκαλείται σε τακτική σύνοδο εντός άλλων 30 ημερών.

Άρθρο 54 – Εκλογικό σύστημα και εκλογικές περιφέρειες

Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες καθορίζονται με νόμο. Ο εκλογικός νόμος εφαρμόζεται από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός αν ψηφιστεί με πλειοψηφία 2/3, οπότε εφαρμόζεται από τις επόμενες.

Άρθρο 55 – Προσόντα εκλογιμότητας

Απαιτούνται: ελληνική ιθαγένεια, δικαίωμα ψήφου και ηλικία 25 ετών. Η απώλεια οποιουδήποτε προσόντος συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα.

Άρθρο 56 – Κωλύματα εκλογιμότητας

Ορισμένοι αξιωματούχοι οφείλουν να παραιτηθούν πριν την ανακήρυξή τους ως υποψήφιοι. Στρατιωτικοί δεν επανέρχονται στην υπηρεσία. Ανώτατοι αιρετοί ΟΤΑ β΄ βαθμού δεν μπορούν να εκλεγούν καθ’ όλη τη θητεία τους. Εξαιρούνται οι καθηγητές ΑΕΙ, των οποίων αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων. Υφίστανται επίσης περιορισμοί εκλογής για πρόσωπα που υπηρέτησαν σε συγκεκριμένες θέσεις εντός 18 μηνών στην ίδια ή όμορη περιφέρεια.

Άρθρο 57 – Ασυμβίβαστα έργα

Ασυμβίβαστη είναι, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα ιδιοκτήτη, μετόχου άνω του 1%, μέλους ΔΣ ή διευθυντή σε επιχειρήσεις που συμβάλλονται με το Δημόσιο, απολαμβάνουν προνόμια, παρέχουν δημόσια υπηρεσία ή κοινής ωφέλειας, εκμεταλλεύονται δημόσια ακίνητα ή λειτουργούν ραδιοτηλεοπτικά μέσα πανελλήνιας εμβέλειας. Η παράβαση συνεπάγεται έκπτωση από το αξίωμα και ακυρότητα των συμβάσεων. Ο βουλευτής οφείλει να επιλέξει εντός 8 ημερών· διαφορετικά εκπίπτει αυτοδικαίως.

Άρθρο 58 – Δικαστικός έλεγχος εκλογών

Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών ανήκει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και αφορά τόσο εκλογικές παρατυπίες όσο και έλλειψη προσόντων.

Άρθρο 59 – Όρκος

Ο όρκος δίδεται δημόσια στο Βουλευτήριο. Οι αλλόθρησκοι ορκίζονται σύμφωνα με το δόγμα τους. Αν η Βουλή δεν συνεδριάζει, ο όρκος δίδεται στο Τμήμα Διακοπών.

Άρθρο 60 – Ελεύθερη εντολή και παραίτηση

Ο βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση. Η παραίτηση γίνεται με έγγραφη δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται.

Άρθρο 61 – Ανεύθυνο

Ο βουλευτής δεν διώκεται για γνώμη ή ψήφο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εξαίρεση αποτελεί η συκοφαντική δυσφήμηση, για την οποία απαιτείται άδεια της Βουλής. Δεν υποχρεούται σε μαρτυρία για πληροφορίες σχετικές με τα καθήκοντά του.

Άρθρο 62 – Ασυλία

Για δίωξη ή σύλληψη απαιτείται άδεια της Βουλής, εκτός από αυτόφωρα κακουργήματα. Η Βουλή αποφασίζει εντός 3 μηνών (με αναστολή κατά τις διακοπές). Η ασυλία ισχύει και μετά τη διάλυση της Βουλής έως την ανακήρυξη νέας.

Άρθρο 63 – Αποζημίωση και ατέλειες

Η αποζημίωση και οι δαπάνες καθορίζονται από τη Βουλή. Παρέχονται συγκοινωνιακές, ταχυδρομικές και τηλεφωνικές ατέλειες. Για αδικαιολόγητες απουσίες άνω των 5 τον μήνα, επιβάλλεται περικοπή αποζημίωσης.

Άρθρο 64 – Τακτική σύνοδος της Βουλής

Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Η τακτική σύνοδος διαρκεί τουλάχιστον πέντε μήνες και παρατείνεται υποχρεωτικά για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Άρθρο 65 – Κανονισμός της Βουλής

Η Βουλή ρυθμίζει τη λειτουργία και τις εργασίες της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Με βάση τον Κανονισμό εκλέγονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση μομφής κατά του Προέδρου ή μέλους του Προεδρείου από 50 βουλευτές. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες, διασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση της γνώμης και επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα. Προβλέπεται σύσταση επιστημονικής υπηρεσίας για την υποστήριξη του νομοθετικού έργου.

Άρθρο 66 – Συνεδριάσεις της Βουλής

Οι συνεδριάσεις της Βουλής είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασιστεί μυστική συνεδρίαση με πλειοψηφία, ύστερα από αίτημα της Κυβέρνησης ή 15 βουλευτών. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και λόγου. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια, αλλά μπορούν να διασκέπτονται μυστικά ύστερα από αίτημα της Κυβέρνησης ή 5 βουλευτών.

Άρθρο 67 – Απαρτία και πλειοψηφία

Η Βουλή λαμβάνει αποφάσεις μόνο αν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ¼ του συνόλου των βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση επαναψηφίζεται· νέα ισοψηφία σημαίνει απόρριψη.

Άρθρο 68 – Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου συγκροτούνται διαρκείς επιτροπές για την επεξεργασία νομοσχεδίων.

Με πρόταση του 1/5 των βουλευτών και απόφαση της Βουλής με πλειοψηφία των παρόντων (τουλάχιστον 2/5 του συνόλου) συστήνονται εξεταστικές επιτροπές. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συσταθούν έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο με πρόταση 10 βουλευτών και πλειοψηφία 2/5. Οι επιτροπές συγκροτούνται αναλογικά με τη δύναμη κομμάτων, κοινοβουλευτικών ομάδων και ανεξάρτητων.

Άρθρο 69 – Αναφορές προς τη Βουλή

Κανείς δεν εμφανίζεται αυτόκλητα ενώπιον της Βουλής.

Οι αναφορές κατατίθενται είτε μέσω βουλευτών είτε απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν υποχρέωση απάντησης στις αναφορές που τους διαβιβάζονται.

Άρθρο 70 – Άσκηση νομοθετικού έργου

Το νομοθετικό έργο ασκείται κυρίως από την Ολομέλεια.

Ο Κανονισμός μπορεί να αναθέτει μέρος του νομοθετικού έργου σε διαρκείς επιτροπές. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών κατανέμονται ανά Υπουργείο. Για αποφάσεις επιτροπών ή Τμήματος απαιτείται πλειοψηφία άνω των 2/5 των μελών. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί να ασκείται και από επιτροπές ή Τμήμα της Βουλής.

Προβλέπεται ειδικός τρόπος ψήφου για βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή, καθώς και ενημέρωση της Βουλής από την Κυβέρνηση για κανονιστικές πράξεις της ΕΕ.

Άρθρο 71 – Νομοθετικό έργο κατά τη διακοπή εργασιών

Κατά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό έργο ασκείται από Τμήμα της Βουλής. Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την επεξεργασία νομοσχεδίων από κοινοβουλευτικές επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του Τμήματος.

Άρθρο 72 – Αρμοδιότητα Ολομέλειας και επιτροπών

Η Ολομέλεια αποφασίζει για ιδιαίτερα σημαντικά νομοσχέδια και για τον κρατικό προϋπολογισμό και απολογισμό. Τα λοιπά νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου μπορούν να ψηφίζονται από επιτροπές ή Τμήμα της Βουλής.

Άρθρο 73 – Δικαίωμα πρότασης νόμων

Το δικαίωμα πρότασης νόμου ανήκει στη Βουλή και την Κυβέρνηση.

Για συντάξεις απαιτείται ειδικό νομοσχέδιο και γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προτάσεις νόμων που συνεπάγονται δαπάνες δεν είναι παραδεκτές αν δεν προέρχονται από την Κυβέρνηση. Προβλέπεται δυνατότητα λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας με 500.000 υπογραφές, έως δύο προτάσεις ανά βουλευτική περίοδο.

Άρθρο 74 – Διαδικασία εισαγωγής και συζήτησης νομοσχεδίων

Κάθε νομοσχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και υποβάλλεται σε νομοτεχνική επεξεργασία. Τα νομοσχέδια παραπέμπονται πρώτα σε επιτροπή και εισάγονται στην Ολομέλεια μετά την πάροδο τριών ημερών. Τροπολογίες από βουλευτές υποβάλλονται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Για τροποποίηση νόμου απαιτείται πλήρης αναγραφή της παλαιάς και της νέας διάταξης.

Άρθρο 75 – Δημοσιονομική εκτίμηση

Νομοσχέδια που προκαλούν δαπάνες συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για προτάσεις νόμων βουλευτών, η έκθεση κατατίθεται εντός 15 ημερών, αλλιώς η συζήτηση προχωρά και χωρίς αυτήν. Για τροπολογίες, το ΓΛΚ οφείλει να απαντήσει εντός 3 ημερών, αν το ζητήσει Υπουργός.

Απαιτείται ειδική έκθεση για τον τρόπο κάλυψης των δαπανών, υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 76 – Διαδικασία ψήφισης

Κάθε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου συζητείται και ψηφίζεται μία φορά (κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο).

Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμψει νομοσχέδιο, αυτό συζητείται δύο φορές σε δύο συνεδριάσεις.

Αν υποβληθούν τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για 24 ώρες. Κατεπείγοντα νομοσχέδια μπορούν να συζητηθούν και να ψηφιστούν σε μία συνεδρίαση.

Άρθρο 77 – Αυθεντική ερμηνεία νόμων

Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη Βουλή και αποτελεί άσκηση νομοθετικής λειτουργίας. Οι ερμηνευτικοί νόμοι ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν είναι πράγματι ερμηνευτικοί.

Άρθρο 78 – Φορολογία

Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει σαφώς το αντικείμενο, το υποκείμενο και τον τρόπο επιβολής.

Απαγορεύεται η αναδρομική φορολογία πέραν του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Άρθρο 79 – Κρατικός προϋπολογισμός και απολογισμός

Η Βουλή ψηφίζει τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό κατά την τακτική σύνοδο. Το προσχέδιο κατατίθεται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, ενώ ο προϋπολογισμός εισάγεται 40 ημέρες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Αν δεν έχει ψηφιστεί, εφαρμόζεται ο προηγούμενος για τέσσερις μήνες με διάταγμα.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός κατατίθενται εντός ενός έτους και κυρώνονται με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προβλέπεται δυνατότητα διετούς προϋπολογισμού με νόμο.

Άρθρο 80 – Παροχές και νόμισμα

Καμία παροχή (μισθός, σύνταξη ή αμοιβή) δεν χορηγείται χωρίς ειδικό νόμο. Ο νόμος καθορίζει τις διαδικασίες για την κοπή ή έκδοση νομίσματος.

Παρακάτω τώρα θα σας δώσω θέματα εξετάσεων αλλά και ενδεικτικά θέματα εξετάσεων για να σας μείνουν στη μνήμη όλα τα παραπάνω (μόνο μία ερώτηση είναι από θέματα εξετάσεων, συνήθως δεν πέφτει κάτι από αυτές τις διατάξεις καθώς δεν αφορούν τη θέση του δικαστικού υπαλλήλου):

Ερώτηση 1η (θέμα εξετάσεων)

Η αντιπροσωπευτική αρχή στο Σύνταγμα κατοχυρώνεται στις διατάξεις των άρθρων:

Α. 387 παρ. 2 και 38

Β. 51 παρ. 2, 53 παρ. 1, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1

Γ. 40 και 51 παρ. 1 και 4

Ερώτηση 2η

Αν βουλευτής χάσει την νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν κατά την ημέρα της εκλογής του, ποια από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύει;

Α. Δεν υπάρχει θέμα έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα

Β. Εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα

Γ. Μπορεί να παραμένει βουλευτής έως τη λήξη της θητείας του χωρίς δικαίωμα ψήφου

Ερώτηση 3η

Ποιο είναι το ανώτατο ηλικιακό όριο για ένα άτομο προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής;

Α. 18 έτη

Β. 40 έτη

Γ. 25 έτη

Ερώτηση 4η

Σε περίπτωση που βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα έξι συνεδριάσεις μέσα σε ένα μήνα, τι ισχύει;

Α. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση ολόκληρου του μήνα

Β. Κατακρατείται αναλογικό μέρος της αποζημίωσης

Γ. Δεν του αφαιρείται αναλογικό μέρος από την αποζημίωση

Ερώτηση 5η

Έμμισθος δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να κατέλθει ως βουλευτής, τι είναι απαραίτητο;

Α. Να παραιτηθεί πριν την εκλογή, με έγγραφη υποβληθείσα δήλωση

Β. Να παραιτηθεί μετά την εκλογή, πριν την ανάληψη καθηκόντων

Γ. Να μην παραιτηθεί μέχρι να τον ειδοποιήσουν ότι ανακηρύχθηκε βουλευτής

Ερώτηση 6η

Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες αποτελεί ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή;

Α. Ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που δεν συνεργάζεται με το δημόσιο

Β. Μέτοχος σε επιχείρηση που διαχειρίζεται ραδιοφωνικό σταθμό

Γ. Ιδιοκτήτης γραφείου τελειών με έδρα τη Μύκονο

Ερώτηση 7η

Ποια μορφή ψήφου μπορεί να επιτραπεί για τους εκλογείς του εξωτερικού σύμφωνα με το Σύνταγμα;

Α. Ψηφοφορία μέσω φαξ ή μειλ

Β. Ψηφοφορία μόνο σε προξενικές αρχές, με φυσική παρουσία

Γ. Επιστολική ψήφος ή άλλο πρόσφορο μέσο, αν πληρούνται οι όροι του νόμου

Ερώτηση 8η

Ποια είναι η διαδικασία παραίτησης ενός βουλευτή;

Α. Υποβάλλει προφορικά την παραίτησή του στο Προεδρείο και ισχύει την επόμενη ημέρα

Β. Υποβάλλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και ισχύει αμέσως

Γ. Πρέπει να επικυρωθεί από το Σώμα με πλειοψηφία για να ισχύσει

Ερώτηση 9η

Μπορεί ένας βουλευτής να εξεταστεί σε δίκη ως μάρτυρας σε μια υπόθεση κατά τη διάρκεια της θητείας του;

Α. Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως μάρτυρας

Β. Μπορεί να αρνηθεί χωρίς αιτιολογία

Γ. Δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που συνδέονται με τα καθήκοντά του

Ερώτηση 10η

Ένας καθηγητής πανεπιστημίου εκλέγεται βουλευτής. Τι ισχύει προς την πανεπιστημιακή του ιδιότητα;

Α. Απολύεται από την πανεπιστημιακή του θέση

Β. Μπορεί να συνεχίσει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του ως καθηγητής

Γ. Αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας

Ερώτηση 11η

Ο Ν, στρατιωτικός παραιτείται από τη θέση του προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές. Μετά την παραίτηση, θέλει να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία εάν δεν εκλεγεί. Μπορεί;

Α. Μπορεί να επιστρέψει μόνο αν δεν εκλεγεί και υποβάλλει αίτηση εντός 2 μηνών

Β. Αποκλείεται η επάνοδός του στην ενεργό υπηρεσία, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος

Γ. Μπορεί να επιστρέψει μόνο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Ερώτηση 12η

Ποιοι από τα παρακάτω μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης;

Α. Η απονομή συντάξεων

Β. Ο τρόπος συμμετοχής του κράτους στην υπερτίμηση λόγω δημόσιων έργων

Γ. Ο καθορισμός του φορολογικού συντελεστή

Ερώτηση 13η

Ποιο όργανο είναι υπεύθυνο για την αυθεντική ερμηνεία των νόμων;

Α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Β. Η διοίκηση

Γ. Η βουλή

Ερώτηση 14η

Ποια νομοθετική πρόταση αποκλείεται να γίνει αποδεκτή χωρίς προηγούμενη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;

Α. Τροπολογία για συντάξεις που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό

Β. Νομοσχέδιο που συνεπάγεται μείωση εσόδων

Γ. Πρόταση νόμου για διοικητικές μεταρρυθμίσεις

Ερώτηση 15η

Ποιο χαρακτηριστικό αφορά τη διαδικασία ψήφισης νομοσχεδίου που χαρακτηρίζεται κατεπείγον;

Α. Ψηφίζεται σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις

Β. Δεν απαιτεί καθόλου κοινοβουλευτική συζήτηση

Γ. Εισάγεται για περιορισμένη συζήτηση σε μία συνεδρίαση

Ερώτηση 16η

Πότε μπορεί η βουλή να παρατείνει την τακτική είσοδο υποχρεωτικά;

Α. Όταν δεν έχει ψηφιστεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Β. Όταν δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός

Γ. Όταν υπάρχουν εκκρεμείς προτάσεις νόμων από πολίτες

Ερώτηση 17η

Ποιο νομοσχέδιο/πρόταση νόμου αποκλείεται να συζητηθεί αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση κάλυψης της δαπάνης;

Α. Νομοσχέδιο που αυξάνει τις δημόσιες επενδύσεις

Β. Πρόταση για επιβολή κυρώσεων

Γ. Πρόταση για εθνική στρατηγική

Ερώτηση 18η

Ποια περίπτωση οδηγεί σε αναβολή της ψήφισης νομοσχεδίου στο σύνολο για 24 ώρες;

Α. Όταν η βουλή αποφασίσει μυστική συνεδρίαση

Β. Όταν γίνονται δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες

Γ. Όταν η Ολομέλεια δεν έχει απαρτία

Ερώτηση 19η

Πότε παρατείνεται υποχρεωτικά η τακτική σύνοδος της βουλής;

Α. Όταν εκκρεμεί η συζήτηση για πρόταση δυσπιστίας

Β. Όταν δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός ή ειδικός νόμος του

Γ. Όταν ζητηθεί από το ένα τέταρτο των βουλευτών

Ερώτηση 20η

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να συστήσει η βουλή σύμφωνα με τον Κανονισμό της;

Α. Διακομματικό σώμα ελέγχου δικαστικής εξουσίας

Β. Επιτροπή κοινωνικών δικαιωμάτων

Γ. Επιστημονική υπηρεσία υποστήριξης νομοθετικού έργου

Ενδεικτικές απαντήσεις: (η ΕΣΔι δεν αναρτά απαντήσεις μόνο τα θέματα)

1.Β Άρθρο 51 παρ. 2 & Άρθρο 60 παρ. 1 Σ

2.Β Άρθρο 55 παρ.1 και 2 Σ

3.Γ Άρθρο 55 παρ. 1 Σ

4.Β Άρθρο 63 παρ. 3 Σ

5.Α Άρθρο 56 παρ. 1 Σ

6.Β Άρθρο 57 παρ. 1 Σ

7.Γ Άρθρο 51 παρ. 4 Σ

8.Β Άρθρο 60 παρ. 2 Σ

9.Γ Άρθρο 61 παρ. 3 Σ

10.Γ Άρθρο 56 παρ. 2 Σ

11.Β Άρθρο 56 παρ. 1 Σ

12.Β Άρθρο 78 παρ. 4 Σ

13.Γ Άρθρο 77 παρ. 1 Σ

14.Β Άρθρο 75 παρ. 3 Σ

15.Γ Άρθρο 76 παρ. 4 Σ

16.Β Άρθρο 64 παρ. 2 Σ

17.Α Άρθρο 75 παρ. 3 Σ

18.Β Άρθρο 76 παρ. 3 Σ

19.Β Άρθρο 64 παρ. 2 Σ

20.Γ Άρθρο 65 παρ. 5 Σ