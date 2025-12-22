Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω προχωρά ο ΑΔΜΗΕ. Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), με συνολικό μήκος καλωδίων 1.290 χλμ., αμφίδρομης ροής ισχύος και συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.000 MW.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μέσω της οποίας τα Δωδεκάνησα θα ενσωματωθούν στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ και η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η διασύνδεση Κορίνθου-Κω θα επιτρέψει, στη συνέχεια, την ενσωμάτωση της Ρόδου και της Καρπάθου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), αναβαθμίζοντας την ασφάλεια ηλεκτροδότησης πολλών ακόμη μικρότερων νησιών των Δωδεκανήσων, τα οποία τροφοδοτούνται εμμέσως από καλώδια μέσης τάσης.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα προσφέρει μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω της απόσυρσης των ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, συνεισφέροντας επίσης στη σημαντική ελάφρυνση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που επιμερίζονται σε όλους τους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αξιολογήσει θετικά το έργο και έχει προγραμματιστεί η υπογραφή δανειακής σύμβασης για τη συνολική χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων στις αρχές του 2026. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω επιχορήγησης από το Tαμείο Απανθρακοποίησης Νησιών ενώ θα υποβληθεί αίτημα εντός Ιανουαρίου και για επιχορήγηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.