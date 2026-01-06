Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί, το 45%, ήταν αντίθετοι στην ανάληψη του ελέγχου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και στην επιλογή μιας νέας κυβέρνησης για τη χώρα. Περίπου 9 στους 10 Αμερικανούς δήλωσαν ότι ο λαός της Βενεζουέλας πρέπει να είναι αυτός που θα αποφασίσει για τη μελλοντική ηγεσία της χώρας του.

Τουλάχιστον 24 αξιωματικοί ασφαλείας της Βενεζουέλας σκοτώθηκαν στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού που διεξήχθη για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την απέλασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες για ναρκωτικά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται στο Associated Press, ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Γουίλιαμ Σάαμπ, δήλωσε ότι «δεκάδες» αξιωματούχοι και πολίτες σκοτώθηκαν και ότι οι εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους σε αυτό που χαρακτήρισε ως «έγκλημα πολέμου». Δεν διευκρίνισε εάν η εκτίμηση αναφερόταν συγκεκριμένα σε Βενεζουελάνους.

Ο αριθμός των νεκρών για τους αξιωματούχους ασφαλείας της Βενεζουέλας έρχεται μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Κούβας την Κυριακή ότι 32 Κουβανοί στρατιωτικοί και αστυνομικοί που εργάζονταν στη Βενεζουέλα έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση, προκαλώντας διήμερο πένθος στο νησί της Καραϊβικής.

Ένα βίντεο-φόρος τιμής στους νεκρούς αξιωματούχους ασφαλείας της Βενεζουέλας που δημοσιεύτηκε στο Instagram του στρατού απεικονίζει τα πρόσωπα πολλών από αυτούς που σκοτώθηκαν σε ασπρόμαυρα βίντεο στρατιωτών, αμερικανικών αεροσκαφών που πετούν πάνω από το Καράκας και τεθωρακισμένων οχημάτων που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις.

«Το χυμένο αίμα τους δεν φωνάζει για εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη και δύναμη», έγραψε ο στρατός σε μια ανάρτηση στο Instagram. «Επιβεβαιώνει τον ακλόνητο όρκο μας να μην επαναπαυθούμε μέχρι να σώσουμε τον νόμιμο Πρόεδρό μας, να διαλύσουμε πλήρως τις τρομοκρατικές ομάδες που δρουν από το εξωτερικό και να διασφαλίσουμε ότι γεγονότα σαν κι αυτά δεν θα μολύνουν ποτέ ξανά το κυρίαρχο έδαφός μας».

«Ο Τζο Μπάιντεν είχε επίσης ζητήσει τη σύλληψή του»

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε την Τρίτη στις Δημοκρατικές επικρίσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση αυτού του Σαββατοκύριακου, σημειώνοντας ότι ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε επίσης ζητήσει τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του ενώπιον μιας συνεδρίασης των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, παραπονέθηκε ότι οι Δημοκρατικοί δεν του απέδιδαν τα εύσημα για μια επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Μαδούρο, παρόλο που υπήρχε διακομματική συμφωνία ότι ο Μαδούρο δεν ήταν ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Το 2020, ο Μαδούρο κατηγορήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια δεκαετή συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας και διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν σημειώσει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν, τις τελευταίες ημέρες της θητείας του πέρυσι, αύξησε το βραβείο για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, αφού ανέλαβε μια τρίτη θητεία, παρά τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι έχασε τις πιο πρόσφατες εκλογές της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση Τραμπ διπλασίασε το βραβείο στα 50 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο.

«Ξέρετε, κάποια στιγμή, θα έπρεπε να πουν: "Ξέρετε, κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια". Δεν θα ήταν καλό;" είπε ο Τραμπ. «Θα έλεγα ότι αν έκαναν καλή δουλειά, οι φιλοσοφίες τους είναι τόσο διαφορετικές. Αλλά αν έκαναν καλή δουλειά, θα ήμουν χαρούμενος για τη χώρα. Κυνηγούν αυτόν τον τύπο εδώ και χρόνια και χρόνια».

Τα τελευταία σχόλια του Τραμπ έγιναν μετά την ενημέρωση των ηγετών στο Κογκρέσο από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους αργά τη Δευτέρα για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ξεκινά μια νέα εποχή επεκτατισμού των ΗΠΑ χωρίς διαβούλευση με τους νομοθέτες ή ένα σαφές όραμα για τη διακυβέρνηση της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Μετά την ενημέρωση, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν στρατεύματα στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ εκεί «δεν αποτελούν επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος». Οι Δημοκρατικοί ηγέτες δήλωσαν ότι η συνεδρίαση δεν είχε σαφή εικόνα σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών σε δικαστήριο των ΗΠΑ τη Δευτέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του νωρίς το Σάββατο σε μια επιδρομή σε ένα συγκρότημα όπου ήταν περικυκλωμένοι από Κουβανούς φρουρούς. Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η Νο. 2 του Μαδούρο, ορκίστηκε ως υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα «διαχειρίζεται» πλέον την πολιτική για τη Βενεζουέλα και θα πιέσει τους ηγέτες της χώρας να ανοίξουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της σε αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες.

Η υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Ρόζα Βιγιαβισένσιο, δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί με τον επιτετραμμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Μπογκοτά για να του υποβάλει επίσημη καταγγελία για τις πρόσφατες απειλές που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν αποκλείει μια επίθεση στην Κολομβία και περιέγραψε τον πρόεδρό της, ο οποίος υπήρξε σφοδρός επικριτής της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ως «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες».