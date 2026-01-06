Δείτε το σημείο που βρίσκονται.

Πριν λίγη ώρα, οι αγρότες στα διόδια του Ρίου - Αντιρρίου άνοιξαν τις μπάρες για να περνούν οι οδηγοί ελεύθερα, χωρίς να πληρώνουν το αντίστοιχο αντίτιμο.

Όπως οι ίδιοι τόνισαν, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, θα προβούν και σε άλλες παρόμοιες κινήσεις, αφού δεν πιστεύουν ότι αύριο θα ακούσουν κάτι που να τους ικανοποιήσει από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους ίδιους, αν οι υποθέσεις τους, επιβεβαιωθούν, την Πέμπτη θα προχωρήσουν στο 48ωρο «λουκέτο» των Εθνικών Οδών όπως αποφάσισαν στη σύσκεψή τους που έλαβε χώρα την Κυριακή στα Μάλγαρα και στην οποία συμμετείχαν 62 μπλόκα.

