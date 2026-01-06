Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τα αποτελέσματα.

Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ είναι: 21, 23, 30, 33 και 38.

Τζόκερ οι αριθμοί: 8 και 12.

Πώς μπορώ να εισπράξω τα κέρδη μου

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημ.: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.