Τα 4 εμβόλια που αφαίρεσε το υπουργείο Υγείας από τις συστάσεις για παιδιά.

Οι ΗΠΑ αναθεώρησαν το πρόγραμμα ανοσοποίησης των παιδιών και συστήνουν πλέον τέσσερα λιγότερα εμβόλια, κίνηση που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Υγείας, η κίνηση αυτή- που υλοποιεί έναν από τους στόχους που είχε ο αρμόδιος υπουργός, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ- ευθυγραμμίζει τις ΗΠΑ με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), Τζιμ Ο’ Νιλ, ενέκρινε τις αναθεωρημένες οδηγίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σήμερα, Δευτέρα, ένα μήνα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να επανεξεταστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Τα εμβόλια για τον ροταϊό, τη γρίπη, τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο και την ηπατίτιδα Α εντάσσονται πλέον στην κατηγορία που προβλέπει ότι την απόφαση λαμβάνουν οι γονείς μαζί με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Στις αναθεωρημένες συστάσεις διατηρείται ο εμβολιασμός για 11 ασθένειες, μεταξύ άλλων για ιλαρά, παρωτίτιδα και ανεμοβλογιά. Οι εμβολιασμοί για άλλες ασθένειες είτε μπαίνει στην κατηγορία των στοχευμένων για ομάδες υψηλού κινδύνου, είτε η προβλέπεται απόφαση από κοινού των γιατρών και των γονέων. Επίσης, πλέον το CDC συνιστά μία και όχι δύο δόσεις του εμβολίου για τον HPV.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση για την αφαίρεση των εμβολίων από το πρόγραμμα ελήφθη εκτός της τυπικής διαδικασίας για τις σχετικές συστάσεις. Αυτό συνήθως γίνεται αφού ανεξάρτητη ομάδα ειδικών συμβούλων εξετάζει τα πλεονεκτήματα του κάθε εμβολίου, με γνώμονα τη δημόσια υγεία.

Αντίθετα, σε αυτή την περίπτωση, δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, οι Μάρτιν Κούλντορφ και Τρέισι Μπεθ Χεγκ, εξέτασαν τα πρωτόκολλα εμβολιασμού άλλων 20 ανεπτυγμένων χωρών και έκαναν τις συστάσεις για τις αλλαγές.

«Αυτή η απόφαση προστατεύει τα παιδιά, σέβεται τις οικογένειες και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία», υποστήριξε ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ. Ωστόσο, ειδικοί διαφωνούν, λέγοντας ότι μια τέτοια αλλαγή χωρίς δημόσια συζήτηση ή εξέταση των δεδομένων με διαφάνεια θα θέσει παιδιά σε κίνδυνο.

«Η εγκατάλειψη των συστάσεων για εμβόλια που αποτρέπουν τη γρίπη, την ηπατίτιδα και τον ροταϊό και η αλλαγή της σύστασης για τον HPV χωρίς δημόσια διαδικασία για τη στάθμιση των κινδύνων και των οφελών θα οδηγήσει σε περισσότερες νοσηλείες και θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ανάμεσα στα παιδιά των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Μάικλ Όστερχολμ του Vaccine Integrity Project, στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση για τις νέες συστάσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας ανάρτησε ένα βίντεο στα social media. Σε αυτό, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται ανάμεσα σε αθλητές, τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Χαλκ Χόγκαν και το σύνθημα είναι «Θα κάνουμε την Αμερική υγιή ξανά»

{https://x.com/HHSGov/status/2008245956278734856}

Πηγή: Reuters, Associated Press