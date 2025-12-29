Κάθε χειμώνα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η χαμηλή θερμοκρασία, η παραμονή σε κλειστούς χώρους και η αυξημένη μετάδοση των ιών ευνοούν την εμφάνιση νοσημάτων όπως η γρίπη, η COVID-19, η πνευμονιοκοκκική πνευμονία και οι λοιμώξεις από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV, respiratory syncytial virus).

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί να ξεκινούν ήπια, αλλά σε ευπαθή άτομα συχνά εξελίσσονται σε σοβαρές μορφές, οδηγώντας σε νοσηλείες ή επιπλοκές. Η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό μας όπλο, ενώ τα εμβόλια και η έγκαιρη θεραπεία αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες προστασίας.

Γρίπη: η “κλασική” χειμωνιάτικη απειλή

Η εποχική γρίπη είναι μία από τις πιο συχνές και μεταδοτικές λοιμώξεις του αναπνευστικού. Κάθε χρόνο προκαλεί εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως, και για άτομα με χρόνια νοσήματα ή άνω των 65 ετών μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Ο ετήσιος εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική μορφή πρόληψης. Συστήνεται για όλους άνω των 65 ετών, αλλά και για όσους πάσχουν από καρδιοπάθειες, χρόνια πνευμονοπάθεια, διαβήτη, ανοσοκαταστολή ή άλλα χρόνια νοσήματα. Επίσης, συνιστάται σε εγκύους, επαγγελματίες υγείας και φροντιστές ευάλωτων ατόμων. Για τα άτομα άνω των 65 ετών, προτιμάται το ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο, που προκαλεί ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση και προσφέρει καλύτερη προστασία. Σε περίπτωση νόσησης, υπάρχει κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία που μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και τη διάρκεια της νόσου, η οποία πρέπει να χορηγείται έγκαιρα εντός 48ωρου με ιατρική καθοδήγηση.

COVID-19: ο ιός που παραμένει ενεργός

Παρότι η πανδημία έχει παρέλθει, ο κορωνοϊός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να προκαλεί λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Ο ιός εξελίσσεται συνεχώς, αλλά τα επικαιροποιημένα εμβόλια προσφέρουν προστασία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το μονοδύναμο επικαιροποιημένο εμβόλιο χορηγείται μία φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση το φθινόπωρο, σε όλους άνω των 60 ετών και σε ευπαθείς ομάδες. Για τα άτομα άνω των 75 ετών, συνιστάται και δεύτερη δόση μετά από έξι μήνες. Σε περίπτωση νόσησης, η έγκαιρη θεραπεία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών. Υπάρχουν αποτελεσματικές αντιϊκές θεραπείες που μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών, οι οποίες πρέπει να ξεκινούν έγκαιρα και πάντα μετά από ιατρική εκτίμηση.

Πνευμονιόκοκκος: ένα βακτήριο με σοβαρές συνέπειες

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, σηψαιμία και μηνιγγίτιδα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι μία από τις πιο συχνές βακτηριακές αιτίες νοσηλείας τον χειμώνα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη μορφή πρόληψης και συστήνεται σε όλους τους ενήλικες άνω των 65 ετών, καθώς και σε νεότερα άτομα με αυξημένο κίνδυνο (καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, διαβήτης, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή, κοχλιακά εμφυτεύματα, κάπνισμα και αλκοολισμός). Προτιμάται το συζευγμένο εμβόλιο με 20 στελέχη (PCV20), το οποίο προσφέρει μακροχρόνια προστασία με μία δόση, ενώ αναμένεται σύντομα και νέο εμβόλιο με 21 στελέχη το οποίο θα προσφέρει ακόμη πιο εκτεταμένη προστασία. Σε περίπτωση νόσησης, η θεραπεία βασίζεται σε κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή επιλογή αντιβιοτικού είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχεία ανάρρωση.

RSV: ο “παλιός” ιός με νέα σημασία

Ο RSV ιός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας βρογχιολίτιδα στα βρέφη και λοιμώξεις του αναπνευστικού στους ενήλικες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αναγνωριστεί ως σημαντική αιτία πνευμονίας και παροξύνσεων χρόνιας πνευμονοπάθειας στους ηλικιωμένους. Διατίθενται εμβόλια για ενήλικες, τα οποία συνιστώνται για άτομα άνω των 75 ετών, καθώς και για όσους είναι 60 έως 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα (καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, διαβήτη με επιπλοκές, σοβαρή παχυσαρκία ή ανοσοκαταστολή). Ο εμβολιασμός συστήνεται επίσης σε εγκύους (από την 32η έως την 36η εβδομάδα κύησης, με αναμενόμενο τοκετό μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου), ώστε να προστατεύεται με παθητική ανοσοποίηση το νεογνό κατά τους πρώτους έξι μήνες ζωής.

Ένας ασφαλέστερος χειμώνας

Τα εμβόλια για τη γρίπη, την COVID-19, τον πνευμονιόκοκκο και τον RSV μπορούν να γίνουν μέσα στην ίδια περίοδο, με ασφάλεια και χωρίς αλληλεπιδράσεις. Οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες — ελαφρύς πόνος στο σημείο του εμβολίου, χαμηλός πυρετός ή ήπια κόπωση.

Παράλληλα, απλές συνήθειες βοηθούν σημαντικά:

Πλένουμε ή απολυμαίνουμε συχνά τα χέρια.

Αερίζουμε καλά τους εσωτερικούς χώρους.

Αποφεύγουμε τις στενές επαφές όταν έχουμε συμπτώματα.

Τηρούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής με σωστή διατροφή, ύπνο και άσκηση

Η πρόληψη σώζει ζωές και ο εμβολιασμός είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Με υπευθυνότητα, ενημέρωση και με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε, μπορούμε να περάσουμε τον χειμώνα με υγεία και ασφάλεια.