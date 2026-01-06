Για τον Ολυμπιακό, ξεχώρισαν οι Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Ντόντα Χολ, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ, που ήταν όμως αρκετά άστοχοι.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να προερχόταν από το μεγάλο «διπλό» στο ΟΑΚΑ και να έδωσε «μάχη» στην Κωνσταντινούπολη, όμως, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του, λύγισε με 88-80 από τη Φενέρμπαχτσε που επιβεβαίωσε την τεράστια δυναμική της, κυρίως στην τέταρτη περίοδο.

Η Φενέρ είχε ασφυκτική άμυνα στα κρίσιμα σημεία και μεγάλα σουτ, τα οποία της χάρισαν μια ακόμη νίκη (88-80) στη φετινή EuroLeague και ανέβασαν το ρεκόρ της στο 13-6, αφήνοντας αυτό του Ολυμπιακού στο 11-8 μετά από 20 αγωνιστικές, ενώ εκκρεμεί το μεταξύ τους εξ αναβολής παιχνίδι από τον πρώτο γύρο.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε σε σπουδαία μέρα το δίδυμο των Γουέιντ Μπόλντγουιν (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ) και Τέιλεν Χόρτον Τάκερ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ), με τους Μπράντον Μπόστον (14 πόντοι) και Νικολό Μέλι (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ) να είναι απόλυτα καθοριστικοί.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.