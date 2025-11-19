Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Miss Universe, Μαίρη Χαζτηπαύλου και το μήνυμα κάτω από τα φτερά της για τις ελληνικές αρχαιότητες.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ελληνίδας Miss Universe 2025, Μαίρης Χαζτηπαύλου, η οποία και έδωσε το παρών στο διαγωνισμό των εθνικών στολών, φορώντας ένα χρυσό, μακρύ φόρεμα και χρυσά φτερά.

Η δεξίωση έλαβε χώρα στην Ταϊλάνδη, δύο ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό σε μία βραδιά με αστραφτερές παρουσίες.

Τα βλέμματα, στράφηκαν στην ομορφιά της ελληνίδας καλλονής, ωστόσο το πιο εντυπωσιακό σημείο στο κοστούμι της, ήταν τα χρυσά φτερά και το μήνυμα που έκρυβαν στο εσωτερικό τους.

Το φόρεμα και τα φτερά της, παρέπεμπαν στη Νίκη της Σαμοθράκης, ένα από τα διασημότερα γλυπτά της ελληνικής κληρονομιάς, ενώ κρατώντας στα χέρια της το ύφασμα ξεδιπλωνόταν το μήνυμα «take our history back» - «να πάρουμε πίσω την κληρονομιά μας», μία πρόταση που αναφέρεται στις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ASSOCIATED PRESS