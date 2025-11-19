Η Φίνος Φιλμ με ένα σύντομο βίντεο εύχεται «Χρόνια πολλά» στους άνδρες.

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η μέρα έχει χαρακτηριστεί ως «Η παγκόσμια ημέρα του Άντρα» και η εταιρία παραγωγής, εύχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στους πρωταγωνιστές που πέρασαν και άφησαν πίσω τους ιστορία, αλλά και σε κάθε άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με την καθημερινότητα.

Ειδικότερα, η Φίνος Φιλμ, σε ξεχωριστές ημέρες, φροντίζει να επαναφέρει στις μνήμες των ανθρώπων, σημαντικά στιγμιότυπα από τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ σήμερα, λόγω της ημέρας, η τιμή ανήκει στους άνδρες.

Με μία ανάρτηση στο Instagram και ένα βίντεο- αφιέρωμα, επέλεξε η Φίνος Φιλμ, να τιμήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που πέρασαν από την ασπρόμαυρη οθόνη.

Στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τις ταινίες με πρωταγωνιστές, τον Δημήτρη Παπαμηχαήλ, Κώστα Βουτσά, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ντίνο Ηλιόπουλο, Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Χορν και Νίκο Κούρκουλο, είναι μερικά πρόσωπα που παρουσιάζονται και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στο πέρασμα του χρόνου.

{https://www.instagram.com/p/DROplmnCFt0/}

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Φίνος Φιλμ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα. Σήμερα τιμάμε τους άντρες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη της Φίνος Φιλμ! Άντρες γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί, τραγικοί, κάθε ένας με το δικό του στίγμα, τη δική του μοναδική αύρα.

Από τον Κούρκουλο και τον Αλεξανδράκη, μέχρι τον Χορν, τον Κατράκη και τον αστείρευτο Βέγγο, από τον Παπαμιχαήλ και τον Μπάρκουλη, μέχρι τον Βουτσά, τον Γεωργίτση και τον Κωνσταντάρα – οι άντρες της Φίνος Φιλμ δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί.

Χρόνια πολλά σε όλους!».