Ο Θάνος Καλλίρης εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απευθυνόμενος προς τη διοίκηση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο γνωστός καλλιτέχνης δήλωσε απογοητευμένος, καθώς δεν προσκλήθηκε ούτε συμπεριλήφθηκε στους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του φιλανθρωπικού σωματείου — παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνέθεσε το εμβληματικό τραγούδι του οργανισμού το 1995, έπειτα από προσωπική επιθυμία του αείμνηστου μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου.

Στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής σημειώνει:

«Όταν αντιληφθεί ο μικρός Ανδρέας από εκεί ψηλά πόσο, μα πόσο, με στενοχώρησε το ότι δεν με καλέσατε στη γιορτή για τα 30 χρόνια του συλλόγου ΜΑΣ, είμαι βέβαιος πως απόψε θα εμφανιστεί στα όνειρά μου για να με παρηγορήσει. Γιατί εκείνος γνωρίζει καλά τι σημαίνει αγνότητα και αλήθεια. Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια ή τα διάσημα πρόσωπα που έχουν σημασία. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί από την πρώτη στιγμή, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, χωρίς καμία αμοιβή. Πάντα παρών, όποτε χρειαζόταν. Αλλά στα 30 χρόνια; Απόλυτη σιωπή. Ούτε μια απλή πρόσκληση. Πολύ πικρό συναίσθημα…».