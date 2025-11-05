Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση της 16χρονης από δομή παιδικής προστασίας στις 19 Απρίλη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 16χρονης Ευαγγελίας. Τα ίχνη της ανήλικης αγνοούνται από τις 19 Απριλίου όπου φιλοξενούνταν σε χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Κολωνού. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η είδηση της εξαφάνισης τους γνωστοποιήθηκε σήμερα για αυτό και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Ν. έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο παντελόνι, πράσινη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

