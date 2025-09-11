Games
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και «Χαμόγελο του Παιδιού»

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και «Χαμόγελο του Παιδιού» Φωτογραφία: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας
Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των ανηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή/και έχουν πληγεί από φυσικές και άλλες καταστροφές.

Σήμερα υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Την υπογραφή πραγματοποίησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος του οργανισμού Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, παρουσία του Υφυπουργού Θανάση Δαβάκη και του Διοικητή ΔΙΚΑΦΚΑ, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα.

Σκοπός της συνεργασίας:

Προαγωγή του βιοτικού επιπέδου, της ασφάλειας και της υγείας ανηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή έχουν πληγεί από καταστροφές.

Υποστήριξη των δράσεων του οργανισμού μέσω ενημέρωσης του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, εθελοντικής συμμετοχής, προσφοράς υλικού, αξιοποίησης των Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas.

Οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Παροχή ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης σε παιδιά και ενήλικες σε ανάγκη.

Ενίσχυση προστασίας παιδιών θυμάτων βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης.

Ο Υπουργός Ν. Δένδιας τόνισε τη μακροχρόνια συνεργασία ΥΠΕΘΑ – οργανισμού, τη χρήση υποδομών και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και τη συλλογική ευθύνη για την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος Κ. Γιαννόπουλος χαρακτήρισε τη συνεργασία τιμητική, επισφράγισε την πολυετή σχέση και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ με υλικοτεχνικές υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν είναι σημερινή. Δεν ξεκίνησε επί των ημερών μου και επί των ημερών του κ. Δαβάκη. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον προκάτοχό μου, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Μεταξύ ημών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλαδή, και του «Χαμόγελου του Παιδιού», υπάρχει μια διαχρονική σχέση συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας μέσα από συγκεκριμένες, απτές πρωτοβουλίες.

Καταρχάς, τη διάθεση μέσων για την υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού, γι’ αυτό παρίσταται εδώ ο Στρατηγός κ. Κλούβας, επικεφαλής του αρμόδιου Κλάδου. Επίσης, την αξιοποίηση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, το Amber Alert, το Missing Alert Hellas, τη διάδοση πληροφοριών για περιπτώσεις εξαφανισμένων ανηλίκων, την οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών – αναφέρθηκα πριν στην παρουσία του Στρατηγού, επικεφαλής του σχετικού Κλάδου, την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής, κοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης. Δηλαδή, μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που αφορούν τον Οργανισμό και χρησιμοποιούν την εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και θα ήθελα να του πω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας διαχρονικά, πέραν κομμάτων, κυβερνήσεων και υπουργών, στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας για να τη στηρίζουν, για να στηρίζουν τη συλλογική μας προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Και τι προσωποποιεί καλύτερα το αύριο από το χαμόγελο ενός παιδιού; ».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μία σημαντική πρωτοβουλία που επισφραγίζει την ήδη άριστη, πολυετή σχέση και πολυσχιδή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τόσο με το Υπουργείο όσο και με το σύνολο των Κλάδων. Με την υπογραφή του Μνημονίου ενδυναμώνεται η συνεργασία και διευρύνονται οι τομείς συνεργασίας μας, που πάντα έχουν στο επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες, καθώς και όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, κύριο Δένδια και να δεσμευτώ πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστό στην αποστολή του, θα συνεχίσει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου και των Κλάδων το σύνολο των υλικοτεχνολογικών υποδομών του και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του. Σας ευχαριστώ θερμά».

