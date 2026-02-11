Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο.

Σκηνές τρόμου σε σχολείο στη νότια Ταϊλάνδη, όταν ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με δήλωση αστυνομικού που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Patong Prathan Khiri Wit, στην επαρχία Songkhla, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία. Όπως μεταδίδουν οι πρώτες πληροφορίες, ο δράστης μπήκε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας καθηγητές και μαθητές, πριν πάρει ομήρους μέσα στο κτίριο.

Την ώρα της επίθεσης, τα μαθήματα είχαν μόλις ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, εκατοντάδες μαθητές έτρεξαν πανικόβλητοι στους δρόμους έξω από το σχολικό συγκρότημα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Ένοπλοι αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και προσπαθώντας να ελέγξουν την κατάσταση.

Όμηροι μέσα στο σχολείο

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί δάσκαλοι και μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο σχολείο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την ασφαλή απελευθέρωσή τους.

Αξιωματικοί της περιφέρειας Hat Yai δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο, με στόχο να λήξει το περιστατικό χωρίς άλλα θύματα.