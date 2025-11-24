«Δεν είμαι εκδικητική όπως η Αλεξάνδρα Καπετανάκου», σημειώνει η Μαρίνα Ασλάνογλου που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Πόρτο Λεόνε».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Αλεξάνδρα Καπετανάκου από την αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ήταν καλεσμένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα». Η πρωταγωνίστρια μίλησε για όλα όσα θα δούμε στη σειρά, ενώ έκανε spoiler για το σημερινό επεισόδιο που προβάλλεται στις 22:30.

Η Αλεξάνδρα θα βάλει δικούς της ανθρώπους να κάνουν μία δολιοφθορά στην εταιρεία του Βούλγαρη, την ώρα που η οικογένεια Βούλγαρη έχει τους αρραβώνες της Λένας και του Χρόνη στο σπίτι. Αλλά κάτι πάει στραβά…

Όσα αποκάλυψε η Μαρίνα Ασλάνογλου για το ρόλο της στο «Πόρτο Λεόνε»

H Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι μια γυναίκα δυνατή, αποφασισμένη για όλα… Είναι μία μάνα που βίωσε την πιο βαθιά απώλεια και πλέον θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.

«Ένα στοιχείο της Αλεξάνδρας που δεν το έχω στη ζωή μου: δεν είμαι εκδικητική» λέει η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Η Αλεξάνδρα είναι η γυναίκα του Ηλία Καπετανάκου – του άρχοντα της Τρούμπας. Είναι όμορφη και γοητευτική, νοικοκυρά και κυρία στο σπίτι της, με πλήρη όμως γνώση των δραστηριοτήτων του άντρα της. Επαγγελματικών και μη… Αφοσιωμένη στην οικογένειά της, είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει να κρατά με στιβαρότητα την έξωθεν καλή μαρτυρία της οικογένειάς της, παρά το γεγονός ότι ο άνδρας της είναι ο φόβος και ο τρόμος του Πειραιά. Αυτή η βιτρίνα όμως, θα σπάσει όταν η μοίρα χτυπήσει την Αλεξάνδρα εκεί που πονά περισσότερο.

Στην αγάπη της για τα παιδιά της, όταν της στερήσει τον πρωτότοκό της , τον πολυαγαπημένο της Στράτο. Μόνη της θα πενθήσει, με το δικό της «μανιάτικο» τρόπο, χωρίς πολλά δάκρυα αλλά με πολύ πόνο. «Έγινε απότομα , ακαριαία, στο παιδί που του είχε τρομερή αδυναμία. Έχει μάθει στον κόσμο της νύχτας. Ξέρει πού καλά τη δουλειά κάνει άνδρας της, ξέρει ποιος είναι ο Καπετανάκος, ξέρει το «εμπόρευμά» του που το «δοκιμάζει» πριν το πάρει στο μαγαζί…. Μέχρι τώρα είχε μια κανονική ζωή, βέβαια στα δεδομένα της Τρούμπας και της νύχτας. Δεν είναι μια απλή γυναίκα που έμενε στο σπίτι, φρόντιζε την οικογένεια και μαγείρευε. Ήταν μέσα στα πράγματα κι ήξερε πολύ καλά τι γίνεται. Αυτό που της στέρησε το γιο της την έκανε να θολώσει. Τη μετακίνησε ψυχικά και σαν άνθρωπο και την αλλοίωσε. Βλέπουμε ότι έχει βάλει μια άνω τελεία στο πένθος , και στο ξέσπασμά της που κι αυτό ήταν ακραίο. Γιατί είπε ότι «εγώ θα θρηνήσω το γιο μου όταν βρω ποιος είναι ο δολοφόνος του». Και δεν έχει πάει ακόμα στον τάφο του. Και στην κηδεία του έφυγε από την εκκλησία. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δε λύσει αυτά τα ερωτηματικά».

Η Αλεξάνδρα δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Γι αυτό φτάνει στα άκρα !

{https://www.youtube.com/watch?v=jto--FqwOUo}

Ο πόνος αυτός, παντοδύναμος και κραταιός, θα μετουσιωθεί σε δύναμη καταστροφής και εκδίκησης όταν ανακαλύψει τον υπαίτιο. Στο στόχαστρό της θα μπει ο Γρηγόρης Βούλγαρης αλλά και όλη του η οικογένεια, η οικογένεια Βούλγαρη. Αυτό που θέλει η Αλεξάνδρα δεν μόνο μόνο «οφθαλμός αντί οφθαλμού», δεν της αρκεί αυτό. Θέλει να εξοντώσει όλη τη σαθρή αξιοπρέπεια της οικογένειας Βούλγαρη, θέλει να τους εκδικηθεί με το μέγιστο εξευτελισμό, μια που -δικαίως ίσως- αυτό που θέλει να τιμωρήσει είναι η ανισότητα που υπάρχει απέναντι σε ύψιστα θέματα όπως η ζωή και ο θάνατος.

Η Αλεξάνδρα αποδεικνύεται πανέξυπνη, υφαίνει ένα αριστοτεχνικό δίχτυ εκδίκησης στο οποίο θέλει να παγιδεύσει όλη την οικογένεια Βούλγαρη. «Θέλει να καταστρέψει όλους τους άλλους. Την Άντζελα τη χρησιμοποιεί. Όλους τους χρησιμοποιεί… Δεν έχετε δει τίποτα. Ακόμα δεν έχει κάνει η Αλεξάνδρα αυτά που πρέπει να κάνει. Αλλά έχει προγραμματιστεί σε αυτό. Δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Γι' αυτό γίνεται και ακραία. Θα γίνει ακραία».

Δεν ξέρω εάν κάποιος μπορεί να δικαιολογήσει την Αλεξάνδρα στο τέλος. «Προσπάθησα να τη καταλάβω και να μπω στο κόσμο της. Γιατί πάντα βάζουμε στοιχεία του δικού μας χαρακτήρα στους ρόλους που υποδυόμαστε. Κι όταν παίρνεις μονοπάτια που δεν ήξερες καν ότι μπορείς να έχεις μέσα σου και να τα βγάλεις σε ένα ρόλο είναι πολύ δημιουργικό. Και σου δημιουργεί μια απελευθέρωση στο να πλησιάσεις τέτοιο επικίνδυνο μυαλό!»

Ποια στοιχεία της Αλεξάνδρας γοητεύουν τη Μαρίνα Ασλάνογλου; «Ο δυναμισμός της, πολύ. Το ότι βάζει στόχους που θέλει να τους υλοποιεί και να τους τελειώνει όπως κι εγώ στη ζωή μου -όταν αποφασίσω ένα project δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ολοκληρώσω» απαντά η Μ.Ασλάνογλου.

Η σχέση της Αλεξάνδρας με τον μικρότερο γιο της, τον Αντρέα, σκιαγραφείται ξεκάθαρα φανερώνοντας μία ακόμη πτυχή της προσωπικότητάς της. Ενώ ήταν εμφανής η αδυναμία της στο μεγάλο γιο της, τον Στράτο, παρόλα αυτά στηρίζει πάρα πολύ τον Αντρέα και μπαίνει μπροστά στον ισχυρό πατέρα εκείνης της εποχής, Ηλία Καπετανάκο, για να πραγματοποιήσει ο γιος τα όνειρά του. «Βλέπουμε όλα τα στερεότυπα της εποχής. Και στην οικογένεια Βούλγαρη και στην οικογένεια Καπετανάκου. Και στο πώς ο Καπετανάκος αντιμετώπιζε τον Αντρέα όταν πήγε να τον δει όταν έπαιζε μπάλα…. Δεν υπήρχε καμία ελευθερία. Σε τίποτα…. Πολύ περισσότερο σε μια κοπελίτσα, την Λένα Βούλγαρη, που της παίρνουν το παιδί για να μην πει ο κόσμος. Αυτό με το τι θα πει ο κόσμος…».

Η Αλεξάνδρα δεν ξέρει ότι ο λόγος της συμπλοκής του Γρηγόρη με τον Στράτο ήταν ότι ο τελευταίος είχε αφήσει έγκυο την αδελφή του Γρηγόρη, τη Λένα. Θα το μάθει; «Στην πορεία κάποια στιγμή θα το μάθει. Γιατί θα αποκαλυφθούν πράγματα. Είμαστε σε ένα σημείο τώρα στα επεισόδια που έχει γνωρίζει ο κόσμος τους ρόλους, τους χαρακτήρες κι αρχίζουν οι ιστορίες κι απογειώνονται. Ανοίγουν κι ιστορίες των κοριτσιών στην Τρούμπα κι αρχίζουν και μπλέκονται όλοι. Κι αρχίζει κάτι απογειωτικό».

Ήξερε ο Αντρέας για την Άντζελα και τον Στράτο; «Όχι. Όχι, δεν το έχει μάθει ακόμα. Αλλά κάτι καταλαβαίνει. Δεν ξέρει ότι η Άντζελα δουλεύει στα σπίτια, ξέρει ότι η Άντζελα είναι της φίλης της συγχωριανής μου από το Οίτυλο, που την πήγα στο Βούλγαρη. Ο Αντρέας κάτι ψηλιάζεται, ότι δεν πάει καλά αλλά την Άντζελα δεν την έχει καταλάβει ακόμα. Δεν έχει καταλάβει ότι δούλευε στον πατέρα του… . Γίνονται πάρα πολλά. Τώρα αρχίζουν οι ιστορίες».

Η Αλεξάνδρα ήταν ένα challenge για μένα !

{https://www.youtube.com/watch?v=KjgpWu__wFc}

Το ταξίδι της προς τη «δικαίωση» θα είναι δύσκολο αλλά όχι εντελώς μοναχικό για την Αλεξάνδρα μια που ο Στελάρας , το πρωτοπαλίκαρο του άντρα της, θα είναι πάντα δίπλα της, αγνοώντας τις απειλές του Καπετανάκου, συνεπαρμένος από τη γοητεία αλλά και την στοχοπροσήλωσή της. Η σχέση της Αλεξάνδρας και του Ηλία Καπετανάκου… «έχει κλονιστεί. Και θα συνεχίσει να κλονίζεται. Έχει πάρει τον Στελάρα από δίπλα η Αλεξάνδρα. Με τον Στελάρα έχουν μια άλλη σχέση. Λίγο κι αυτόν τον εκμεταλλεύεται. Υπάρχει μια αδυναμία, γιατί της δείχνει πλήρη αφοσίωση. Γιατί ο Καπετανάκος δεν της δείχνει. Είναι μόνη της η Αλεξάνδρα, στον αυτόματο».

Ο ρόλος της Αλεξάνδρας έδωσε στην Μαρίνα Ασλάνογλου την ευκαιρία να δείξει και μια άλλη πλευρά της στο κοινό που δεν την είχε δει μέχρι στιγμής. «Γι αυτό μου αρέσει η Αλεξάνδρα. Ήταν ένα challenge για μένα» καταλήγει.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!