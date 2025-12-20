Οι τρεις φιναλίστ πέρασαν μία μαραθώνια μέρα γεμάτη λάμψη και συγκίνηση.

Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε το GNTM με έναν τελικό υπερπαραγωγή.

Οι τρεις φιναλίστ, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα πέρασαν μία μαραθώνια μέρα γεμάτη λάμψη και συγκίνηση. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που ανανέωσε το ραντεβού για το GNTM 7, ανακοίνωσε πως το επόμενο Greece’s Next Top Model είναι η Ξένια Τσίρκοβα.

Σε έναν τελικό γεμάτο λάμψη και υψηλές απαιτήσεις, η Ξένια έφτασε μέχρι το τέλος, αφήνοντας το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στο GNTM και κερδίζοντας τη θέση της ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σεζόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=Wmm0XSM0hDQ}

{https://www.youtube.com/watch?v=MXepPR4IzhA}

Η Ξένια Τσίρκοβα δεν κέρδισε μόνο τον τίτλο του Greece’s Next Top Model αλλά και το χρηματικό έπαθλο, αξίας 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση και μια υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

«Μαμά τα κατάφερα!» ήταν τα πρώτα λόγια της νικήτριας του GNTM. «Το πίστευα! Όταν κάτι δεν εξαρτάται από σένα, πάντα κρατάς μια πισινή» συμπλήρωσε η Ξένια Τσίρκοβα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Z_Pb-mRASNM}

{https://www.instagram.com/p/DSdlEGFDSYR/}

Ποια είναι η Ξένια Τσίρκοβα

Το 24χρονο μοντέλο είχε καταφέρει από την αρχή, με σταθερά ανοδική πορεία και έντονη προσωπικότητα, να ξεχωρίσει σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, από τις auditions μέχρι και τις τελικές δοκιμασίες.

Η πορεία της Ξένιας στο Greece’s Next Top Model χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, επαγγελματισμό και αυθεντικότητα. Από τα πρώτα επεισόδια κατάφερε να κερδίσει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει όχι μόνο φυσική ομορφιά, αλλά και το απαραίτητο attitude και τη συναισθηματική ωριμότητα που απαιτεί ο χώρος της μόδας.

{https://www.instagram.com/p/DSdl3SFDQNT/}

{https://www.instagram.com/p/DSdmWFpjbi6/}

Η Ξένια είναι 24 ετών και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα τον τελευταίο χρόνο για να ακολουθήσει το όνειρό της στη μόδα. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, κάτι που της έχει διδάξει πειθαρχία, έκφραση, αλλά και ευγενή άμιλλα, δίπλα σε άλλους που προσπαθούν να αποδώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Η νεαρή cheerleader αποφάσισε να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσει το δικό της σημάδι στην ελληνική μόδα. Είναι αποφασισμένη να επενδύσει στον εαυτό της, να δοκιμάσει τα όριά της, να εξελιχθεί και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί.

Η Ξένια με καταγωγή από τη Ρωσία είχε ενθουσιάσει τους κριτές από την πρώτη της κιόλας audition, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση με πέντε «ναι».

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είπε συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.