Είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρία επεισόδια με τρεις διαφορετικούς νικητές, ώστε να μη διαρρεύσει το αποτέλεσμα.

Η Ξένια Τσίρκοβα έμαθε από την τηλεόραση ότι είναι η νικήτρια του GNTM.

Η στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή στο GNTM είναι πάντα γεμάτη ένταση και αγωνία, και η Ξένια Τσίρκοβα δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Την ώρα που το κοινό περιμένει με αγωνία το ίδιο συμβαίνει και με τους φιναλίστ του τελικού.

Τα τελευταία χρόνια, ο τελικός του GNTM μεταδίδεται live και συνεπώς το όνομα του νικητή ή της νικήτριας ανακοινώνεται ζωντανά εκείνη τη στιγμή καθώς τότε ψηφίζει και το κοινό.

Ωστόσο, φέτος τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Και η Ξένια σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε στα social media παρακολούθησε τον τελικό παρέα με φίλες της μη γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η νικήτρια.

Μία από της φίλες της όπως διακρίνεται στο βίντεο, είναι και η συμπαίκτριά της, Ραφαηλία. Μόλις ακούνε το αποτέλεσμα, ουρλιάζουν από χαρά μην μπορώντας να το πιστέψουν.

