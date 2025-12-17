Στο κάδρο του «Real View» βρέθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ του Νίκου Παππά και του δημοσιογράφου στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ του Νίκου Παππά και του δημοσιογράφου, Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο βρέθηκε στο κάδρο της επικαιρότητας, αλλά και της εκπομπής του ΟΡΕΝ «Real View».

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις γυναίκες, Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη και Έλενα Χριστοπούλου, σχολίασαν τα δεδομένα, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στο εν λόγω περιστατικό.

Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο. Στο σημείο, έδωσαν το παρόν οι δημοσιογράφοι της αποστολής, ενώ στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

Ο δημοσιογράφος, κινήθηκε προς την έξοδο, όταν ο ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά και με τη σειρά του Νίκος Γιαννόπουλος, του ζήτησε το λόγο, με τον Νίκο Παππά, να του ζητάει να βρεθούν εκτός μαγαζιού.

Σε δεύτερο χρόνο, φαίνεται πως ο Ν. Γιαννόπουλος, συνέχισε να περπατά προς την έξοδο, όταν ο ευρωβουλευτής, φέρεται να του έριξε δύο γροθιές στο κεφάλι.

Το περιστατικό έφερε αλλεπάλληλες αντιδράσεις.

Παράλληλα, στο πλατό του «Real View», οι τέσσερις γυναίκες αναφέρθηκαν στον ξυλοδαρμό με τη Σοφία Μουτίδου να αναρωτιέται για το λόγο πίσω από την επίθεση.

Αρχικά, η Ελίνα Παπίλα, μετέφερε τα όσα είναι ήδη γνωστά, ενώ τόνισε και τα λόγια του Νίκου Γιαννόπουλου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δέχθηκε την επίσκεψη για ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από 8 έτη για το μπάσκετ. Ωστόσο η Έλενα Χριστοπούλου, διευκρίνισε πως τα όσα μεταφέρουν βασίζονται στα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Όταν η Σοφία Μουτίδου πήρε το λόγο, είπε: «Λέγαμε για το Μεξικό.. και σήμερα να’ το. Λέγαμε ότι δεν είναι μακριά το ξύλο… Είναι για βιβλίο αυτό.. Ποια είναι η κατάσταση η οποία διακιολογεί να τον κάνει μπαούλο στο ξύλο; Είναι απάντηση αυτό στο ότι θα σας «εξηγήσω γιατί τον έδειρα;». Δεν μπορώ να καταλάβω… Τον χτύπησε τελικά για το άρθρο ή για το πώς είναι; Δεν έχω καταλάβει».

«Για εμένα το σημαντικό είναι ότι έγινε αμέσως κάτι. Έγινε ακαριαία η διαγραφή..», συμπλήρωσε η Δάφνη Καραβοκύρη.

