Την αποχώρησή της από τον εθνικό τελικό της Μολδαβίας για τη Eurovision ανακοίνωσε η ερμηνεύτρια Ντάνα Μάρτσιταν.

Το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό πως η τραγουδίστρια Ντάνα Μάρτσιταν, δεν θα συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Μολδαβίας για τη Eurovision, με την ίδια να κάνει λόγο για θέματα καλλιτεχνικής δεοντολογίας στη διαδικασία επιλογής τραγουδιού.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στα δημοσιεύματα της Eurovoix, η ερμηνεύτρια και η Κέιτι Ρέιν, συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής με το ίδιο τραγούδι με διαφορετικούς ωστόσο τίτλους, κάτι το οποίο η Ντάνα Μάρτσιταν δεν γνώριζε εξ αρχής.

Το τραγούδι της Μάρτσιταν, φέρει τον τίτλο «Cry» και της δεύτερης διαγωνιζόμενης τιτλοφορείται ως «Dance & Cry». Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, όταν η πρώτη, αντιλήφθηκε το ζήτημα, αποφάσισε να αποχωρήσει, αφήνοντας την Κέιτ Ρέιν να διαγωνιστεί στον εθνικό τελικό της χώρας.

{https://x.com/Eurovoix/status/2000982512345182585}

Όπως αναφέρει λοιπόν η Eurovoix, η ερμηνεύτρια, με ανάρτησή της στα Μέσα κοινωνική δικτύωσης, σημειώνει την αιτία πίσω από την απόφασή της: «Μερικές φορές, η πιο δυνατή χειρονομία σε έναν διαγωνισμό είναι να επιλέξεις να μην συμμετάσχεις σε έναν αναγκαστικό διαγωνισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της προεπιλογής της Μολδαβίας για τη Eurovision, το ίδιο τραγούδι προσφέρθηκε, απ' έξω, σε δύο ερμηνευτές. Δέχτηκα αυτό το τραγούδι χωρίς να ενημερωθώ ότι είχε προταθεί ταυτόχρονα σε έναν άλλο καλλιτέχνη, με βάση την εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα γίνονται με ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους καλλιτέχνες.

Αργότερα, μου προσφέρθηκε να συμμετάσχω σε έναν άμεσο διαγωνισμό με το ίδιο καλλιτεχνικό υλικό, μια κατάσταση που δεν θεωρώ δίκαιη για την τέχνη, για το κοινό ή για τον εαυτό μου.

Επέλεξα να κάνω ένα βήμα πίσω, δίνοντας στη συνάδελφό μου, την Κέιτι, την ευκαιρία να προχωρήσει. Της εύχομαι ειλικρινά επιτυχία. Το τραγούδι «Cry» είναι πολύ αγαπητό σε μένα. Επένδυσα την ψυχή μου, την εργασία μου, την εκπαίδευσή μου και την εμπιστοσύνη μου σε αυτό.

Γι' αυτό θεώρησα την καλλιτεχνική αξιοπρέπεια πιο σημαντική από οποιαδήποτε σκηνή ή διαγωνισμό.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η μουσική πρέπει να ενώνει, όχι να δημιουργεί μονομαχίες ερμηνείας. Τα παιχνίδια με διπλά μέτρα και σταθμά δεν με αντιπροσωπεύουν.

Πιστεύω επίσης ότι σε μια λεπτή κατάσταση, μοναδική και πρωτοφανή για τη Μολδαβία, η άμεση επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών και των καλλιτεχνών, πριν δημοσιοποιηθούν τα τραγούδια, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια πιο κομψή λύση από την απλή ερώτηση: «Ποιος θα το τραγουδήσει καλύτερα;». Η πορεία μου συνεχίζεται με άλλα τραγούδια, άλλες επιλογές και την ίδια ειλικρίνεια».

Να σημειωθεί μάλιστα πως η διαδικασία του Selecția Naționala 2026 λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο Κισινάου, ενώ ο τελικός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου, με 20 μέλη να απαρτίζουν την κριτική επιτροπή.